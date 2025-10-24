Elecciones 2025: ¿qué deben, pueden y no tienen que hacer las autoridades de mesa?

Si el presidente de mesa no acude al lugar donde fue designado, ¿quién asume su lugar? “Recuerden que son dos autoridades que se designan: presidente y vocal. A las 8 de la mañana se da por iniciado el comicio, por más que esté una sola autoridad de la mesa. Entonces, si está el vocal, se hará cargo el vocal; y si está el presidente, el presidente. En caso de que no haya ninguna de las dos autoridades, la delegada (asignada por la Junta Electoral Nacional) sabe qué hacer: llamar al vocal de otra mesa que esté constituida con sus dos autoridades para que ejerza en esa mesa (que quedó sin responsable)”, detalló Agüero.