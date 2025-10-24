El Registro Civil abrirá este fin de semana para entregar DNI antes de las elecciones

Con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto este domingo 26, el Registro Civil de Tucumán abrirá sus puertas durante el fin de semana en todas sus delegaciones. Así lo confirmó a LA GACETA la titular del organismo, Carolina Bidegorry, quien explicó que el operativo especial busca que quienes aún no retiraron su Documento Nacional de Identidad (DNI) puedan hacerlo antes de las elecciones.