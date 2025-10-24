El Registro Civil abrirá este fin de semana para entregar DNI antes de las elecciones

Con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto este domingo 26, el Registro Civil de Tucumán abrirá sus puertas durante el fin de semana en todas sus delegaciones. Así lo confirmó a LA GACETA la titular del organismo, Carolina Bidegorry, quien explicó que el operativo especial busca que quienes aún no retiraron su Documento Nacional de Identidad (DNI) puedan hacerlo antes de las elecciones.
“Como cada vez que hay elecciones, abriremos el sábado 25 y el domingo 26, de 8 a 17, para entregar DNI en toda la provincia”, indicó Bidegorry. “Sabemos que hay personas que no pueden concurrir de lunes a viernes por motivos laborales o personales, por eso se habilita esta atención especial para facilitarles el trámite”, añadió.
Actualmente, el Registro Civil tiene alrededor de 3.500 documentos pendientes de retiro. “No es una cifra elevada si se considera que gestionamos unos 1.500 DNI por día, pero sí es importante que la gente tome conciencia de que el documento le pertenece y debe venir a retirarlo”, señaló la funcionaria.
Respecto al uso del DNI digital, Bidegorry aclaró que no se puede votar con la versión del documento que figura en el celular. “El DNI digital sirve para todos los trámites de la vida civil, excepto para votar y viajar a países del Mercosur”, precisó.
También recordó que se puede sufragar con el documento que figura en el padrón o con una versión posterior, y confirmó que los DNI vencidos también serán válidos para votar. “La Cámara Nacional Electoral estableció que la finalidad del DNI es acreditar identidad, no controlar la vigencia administrativa del documento”, explicó.
Sobre los tiempos de entrega, Bidegorry detalló que el DNI Exprés llega en cinco días hábiles, mientras que el DNI común puede demorar hasta 30 días, dependiendo de la distribución del correo. Quienes quieran verificar el estado de su trámite pueden hacerlo ingresando al sitio miArgentina.gob.ar o consultando directamente en la delegación donde lo gestionaron.
“El personal estará abocado exclusivamente a la entrega de documentos todo el fin de semana, y prometemos que no habrá demoras. El trámite es rápido, no requiere turno y en dos minutos pueden retirarlo”, aseguró.