En Tucumán, la Policía desplegará 1.500 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones

El ministro agregó que los telegramas y urnas se concentrarán en las jurisdicciones correspondientes y posteriormente serán trasladados al Correo Argentino de Las Talitas y al Correo Argentino de San Miguel de Tucumán. “En ambos lugares se realizarán cortes de tránsito desde temprano el domingo, que se extenderán hasta que disponga la Junta Electoral. Asimismo, la sede de la Junta Electoral Nacional, ubicada en Las Piedras y Congreso, también tendrá cortes de tránsito que podrían extenderse hasta las 4 o 5 de la mañana”, precisó.