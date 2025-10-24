En Tucumán, la Policía desplegará 1.500 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó este viernes sobre el operativo policial dispuesto para las elecciones legislativas nacionales que se realizarán este domingo en la provincia.
“La Policía va a disponer de 1.500 efectivos que cubrirán de manera externa las escuelas donde se realizará el sufragio. Esto se hace a pedido de la Junta Electoral Nacional y complementará el operativo junto con Gendarmería Nacional y el Ejército”, explicó..
Agüero Gamboa señaló además que el personal policial participará en el despliegue de las urnas como apoyo a las fuerzas federales. “La Policía de Tucumán realizará el despliegue de urnas, brindando una cobertura adicional, mientras Gendarmería y el Ejército llevan adelante el operativo principal. Todo se realizará siguiendo las instrucciones de la Junta Electoral Nacional y del Comandante Electoral del Distrito Tucumán, que es el director del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid”, detalló.
El ministro agregó que los telegramas y urnas se concentrarán en las jurisdicciones correspondientes y posteriormente serán trasladados al Correo Argentino de Las Talitas y al Correo Argentino de San Miguel de Tucumán. “En ambos lugares se realizarán cortes de tránsito desde temprano el domingo, que se extenderán hasta que disponga la Junta Electoral. Asimismo, la sede de la Junta Electoral Nacional, ubicada en Las Piedras y Congreso, también tendrá cortes de tránsito que podrían extenderse hasta las 4 o 5 de la mañana”, precisó.
Por último, en relación con las elecciones municipales en Juan Bautista Alberdi, el funcionario indicó que se reforzó la presencia policial con 200 efectivos adicionales. “En Alberdi se incrementará el personal para garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, de modo que puedan ejercer su derecho constitucional de elegir autoridades de manera tranquila y segura”, concluyó.