Un oficio religioso inédito en la historia: el papa León XIV reza junto al rey Carlos III

Por la tarde, Carlos y Camila asistieron a otro servicio religioso ecuménico en San Pablo Extramuros, una de las cuatro basílicas mayores de Roma. En esa ocasión el rey recibió oficialmente el título de “hermano real”, y se creó un asiento especial para él, que permanecerá en la basílica y podrá ser utilizado en el futuro por sus sucesores en el trono británico.