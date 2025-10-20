El Papa Leon XIV canonizó a dos venezolanos y ¿viene la Argentina?

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”, comentó Orsi a la prensa luego de la reunión que mantuvo con el jefe de la Iglesia Católica. Y agregó que “en Uruguay hace tiempo que estamos esperando. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio. Este papa manifiesta toda su intención. Veremos, tiene todo un mundo para recorrer también”, declaró, según el portal de Página 12.