El papa León XIV pidió apoyo urgente a los cristianos perseguidos: “No hay paz posible sin libertad religiosa”

Asimismo, el Papa enfatizó que el derecho a profesar libremente la fe es una “condición esencial” para la formación de sociedades justas, ya que resguarda el espacio donde se forjan las conciencias. “La libertad religiosa es la piedra angular de toda sociedad justa, porque salvaguarda el espacio moral en el que la conciencia puede formarse y ejercitarse”, explicó.