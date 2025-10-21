Sobrevivientes de abusos del clero se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV celebró su primera reunión con un grupo de supervivientes de abusos sexuales por parte de sacerdotes, y uno de los participantes la describió como una discusión “fluida” sobre lo que debería hacer la Iglesia.“Nuestro objetivo era establecer una relación con él y conseguir un compromiso para continuar con el diálogo, y él se mostró abierto a ambas cosas”, declaró posteriormente Tim Law, cofundador de la organización estadounidense Ending Clergy Abuse (ECA).