Lousteau y Sturzenegger protagonizaron un fuerte cruce en redes: "Mentir es algo siempre malo"

Martín Lousteau y Federico Sturzenegger protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales. Todo comenzó cuando el senador radical dijo que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado votó a favor de la moratoria previsional de 2014 cuando integraba la Cámara de Diputados, un proyecto promovido por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En diálogo con Cenital, el ex candidato a jefe de Gobierno porteño cuestionó la postura del PRO en materia previsional y sostuvo que varios legisladores del partido de Mauricio Macri coincidieron con el gobierno de Javier Milei al oponerse a incrementos jubilatorios de alrededor del 7%, mientras que años antes habían apoyado medidas de mayor gasto público, como el 82% móvil de 2010 (vetado por Cristina Kirchner) y la moratoria previsional de 2014.
"Al PRO lo vi con el debate de la suba de las jubilaciones, que es una suba ínfima con respecto a lo que perdieron los jubilados desde 2018. ¿Qué dice Pro? ‘Derrochan, son irresponsables’. En el 2010 se votó el 82% móvil. ¿El PRO lo votó? Sí", señaló Lousteau.
Y agregó: "Respecto a las moratorias previsionales, que ahora son el gran problema que denuncia Pro del sistema previsional... A mí me tocó la moratoria del 2014, en Diputados. ¿Sabes cuántos diputados no votamos la moratoria? Cuatro. Pro entero votó la moratoria con las dos manos".
También recordó que parte del bloque PRO respaldó ambos proyectos y cuestionó la coherencia de sus decisiones políticas. "Entonces yo no sé qué es lo que piensa Pro, porque votaron las moratorias, era vísperas del año electoral en el que Macri fue electo presidente (2015). Federico Sturzenegger votó la moratoria. Le dije, ¿me pueden explicar ustedes cómo votan esto? Me dijeron, ‘vos como tenés un discurso progresista te podés oponer, pero nosotros que estamos más a la derecha la tenemos que votar porque si no nos pegan’. Este es el problema".
Qué dijo Sturzenegger tras las críticas de Lousteau
Frente a estas declaraciones, Sturzenegger utilizó sus redes sociales para desmentir la acusación. “Fake. Podrán no gustarle a algunos los estilos del Presidente, pero nadie puede cuestionar que siempre hablamos con la verdad (mejor una verdad incómoda que una mentira cómoda). Mentir, en cambio, es algo siempre malo, más allá de los gustos y el tono", escribió el funcionario libertario y exdiputado del gobierno de Macri, quien aclaró que estuvo ausente en la votación de 2014.
Horas más tarde, Lousteau reconoció que Sturzenegger no votó la moratoria, pero insistió en que se había manifestado a favor del proyecto durante la sesión: “Recuerdo ese día: acá estás vos, argumentando tu defensa de la Ley antes de escaparte del recinto para no votarla. En mi caso, planteé que esa no era la solución, que había que calibrar mejor el sistema para que todos tuvieran una jubilación digna y advertí que íbamos a tener que hacer otras moratorias. Ah, y también me acuerdo que Patricia Bullrich votó a favor, al igual que -Diego- Santilli en el Senado", concluyó Lousteau.