Lousteau y Sturzenegger protagonizaron un fuerte cruce en redes: "Mentir es algo siempre malo"

Horas más tarde, Lousteau reconoció que Sturzenegger no votó la moratoria, pero insistió en que se había manifestado a favor del proyecto durante la sesión: “Recuerdo ese día: acá estás vos, argumentando tu defensa de la Ley antes de escaparte del recinto para no votarla. En mi caso, planteé que esa no era la solución, que había que calibrar mejor el sistema para que todos tuvieran una jubilación digna y advertí que íbamos a tener que hacer otras moratorias. Ah, y también me acuerdo que Patricia Bullrich votó a favor, al igual que -Diego- Santilli en el Senado", concluyó Lousteau.