Secciones
Política

Lousteau y Sturzenegger protagonizaron un fuerte cruce en redes: "Mentir es algo siempre malo"

El senador acusó al funcionario de haber apoyado la moratoria previsional de 2014 que fue impulsada por el kirchnerismo.

Lousteau y Sturzenegger protagonizaron un fuerte cruce en redes: Mentir es algo siempre malo
Hace 1 Hs

Martín Lousteau y Federico Sturzenegger protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales. Todo comenzó cuando el senador radical dijo que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado votó a favor de la moratoria previsional de 2014 cuando integraba la Cámara de Diputados, un proyecto promovido por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

En diálogo con Cenital, el ex candidato a jefe de Gobierno porteño cuestionó la postura del PRO en materia previsional y sostuvo que varios legisladores del partido de Mauricio Macri coincidieron con el gobierno de Javier Milei al oponerse a incrementos jubilatorios de alrededor del 7%, mientras que años antes habían apoyado medidas de mayor gasto público, como el 82% móvil de 2010 (vetado por Cristina Kirchner) y la moratoria previsional de 2014.

"Al PRO lo vi con el debate de la suba de las jubilaciones, que es una suba ínfima con respecto a lo que perdieron los jubilados desde 2018. ¿Qué dice Pro? ‘Derrochan, son irresponsables’. En el 2010 se votó el 82% móvil. ¿El PRO lo votó? Sí", señaló Lousteau.

Y agregó: "Respecto a las moratorias previsionales, que ahora son el gran problema que denuncia Pro del sistema previsional... A mí me tocó la moratoria del 2014, en Diputados. ¿Sabes cuántos diputados no votamos la moratoria? Cuatro. Pro entero votó la moratoria con las dos manos". 

También recordó que parte del bloque PRO respaldó ambos proyectos y cuestionó la coherencia de sus decisiones políticas. "Entonces yo no sé qué es lo que piensa Pro, porque votaron las moratorias, era vísperas del año electoral en el que Macri fue electo presidente (2015). Federico Sturzenegger votó la moratoria. Le dije, ¿me pueden explicar ustedes cómo votan esto? Me dijeron, ‘vos como tenés un discurso progresista te podés oponer, pero nosotros que estamos más a la derecha la tenemos que votar porque si no nos pegan’. Este es el problema".

Qué dijo Sturzenegger tras las críticas de Lousteau 

Frente a estas declaraciones, Sturzenegger utilizó sus redes sociales para desmentir la acusación. “Fake. Podrán no gustarle a algunos los estilos del Presidente, pero nadie puede cuestionar que siempre hablamos con la verdad (mejor una verdad incómoda que una mentira cómoda). Mentir, en cambio, es algo siempre malo, más allá de los gustos y el tono", escribió el funcionario libertario y exdiputado del gobierno de Macri, quien aclaró que estuvo ausente en la votación de 2014.

Horas más tarde, Lousteau reconoció que Sturzenegger no votó la moratoria, pero insistió en que se había manifestado a favor del proyecto durante la sesión: “Recuerdo ese día: acá estás vos, argumentando tu defensa de la Ley antes de escaparte del recinto para no votarla. En mi caso, planteé que esa no era la solución, que había que calibrar mejor el sistema para que todos tuvieran una jubilación digna y advertí que íbamos a tener que hacer otras moratorias. Ah, y también me acuerdo que Patricia Bullrich votó a favor, al igual que -Diego- Santilli en el Senado", concluyó Lousteau.

Temas Buenos AiresMartín LousteauRepública ArgentinaFederico Sturzenegger
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Comentarios