Escrutinio definitivo: Lousteau aseguró el último escaño por CABA en la Cámara de Diputados

El recuento final de votos en la Ciudad de Buenos Aires confirmó que Martín Lousteau, economista y figura de la UCR, ocupará la banca número 13 de diputados nacionales por la capital. Este resultado se produjo tras una contienda con La Libertad Avanza (LLA), que finalmente obtuvo siete escaños en la Cámara baja.
La Justicia Electoral ratificó la asignación del escaño a Lousteau después de varios días de incertidumbre. La banca había sido objeto de disputa debido a la amplia victoria de LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
"El escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires se ha cerrado y, tal como lo indicó el conteo provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1294 votos, mientras que a LLA le faltaron 8688 votos para poder sumar un diputado más", dijo Lousteau tras el anuncio oficial.
El escrutinio definitivo
A pesar de la incertidumbre inicial sobre la posibilidad de que Lousteau obtuviera los votos necesarios para acceder al Congreso bajo el sistema D'Hondt, el economista confirmó que el escrutinio definitivo validó los resultados del domingo anterior y aseguró su lugar en la Cámara.
Lousteau también se refirió a las tensiones surgidas durante el proceso de escrutinio. "Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo, que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuando no era así", advirtió.
Hizo referencia a los intentos de LLA, partido que ganó en las 15 comunas de la Ciudad, de disputarle la banca para que Valeria Rodrigues Trimarchi ocupara ese lugar. "Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras, porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales", añadió Lousteau.
"Una vez, se comprueba que los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones", concluyó.