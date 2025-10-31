Escrutinio definitivo: Lousteau aseguró el último escaño por CABA en la Cámara de Diputados

Hizo referencia a los intentos de LLA, partido que ganó en las 15 comunas de la Ciudad, de disputarle la banca para que Valeria Rodrigues Trimarchi ocupara ese lugar. "Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras, porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales", añadió Lousteau.