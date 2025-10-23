El aeropuerto seguiría funcionando normalmente durante los dos años y medio que duraría la obra

El aeropuerto Benjamín Matienzo se prepara para una transformación integral que impactará tanto en la infraestructura como en la dinámica turística y económica de la provincia. Jorge Garber, presidente de la Cámara de la Construcción de Tucumán, detalló este jueves a LA GACETA sobre el avance del proyecto.
“Ya iniciamos los trámites administrativos en la Inspección General de Justicia, en Buenos Aires, y, una vez completados, se firmará el contrato con Aeropuertos Argentina 2000 para comenzar de inmediato”, señaló. Aunque la fecha prevista para el inicio era noviembre, Garber estimó que los trabajos podrían comenzar a mediados de ese mes.
Se trata de un proyecto de gran envergadura que contempla la remodelación completa de la terminal de pasajeros, la construcción de tres mangas para aviones y la reorganización de la plataforma de estacionamiento y circulación interna.
“Es una obra compleja que durará aproximadamente dos años y medio, pero el aeropuerto seguirá funcionando normalmente durante todo el proceso”, explicó Garber.
Para minimizar los inconvenientes a los pasajeros, se instalarán terminales provisionales de check-in y preembarque, garantizando que los vuelos nacionales e internacionales se mantengan sin interrupciones.
La nueva terminal incluirá bares, locales comerciales, sanitarios y espacios destinados a oficinas, combinando funcionalidad con diseño: se utilizará ladrillo visto y vidrio para reflejar la identidad local y asegurar durabilidad y eficiencia energética.
Garber destacó que la remodelación permitirá recibir más vuelos simultáneos y mejorar la experiencia de los usuarios, “sin necesidad de modificar la pista, pero sí generando una circulación interna para trasladar pasajeros desde aviones más alejados”.
Además, confirmó que se duplicará la cantidad de mostradores de check-in, pasando de seis o siete a 14, y se trabajará en la ampliación del estacionamiento.
En cuanto a la financiación, Garber aseguró que la obra se mantiene estable pese a la inflación, ya que el contrato incluye mecanismos de actualización de precios que evitan sobresaltos financieros.
“No debería haber ningún problema para que, en dos años, el aeropuerto esté terminado”, concluyó.