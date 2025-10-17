Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Habilitan la obra para remodelar el Aeropuerto de Tucumán
Jaldo afirmó que la empresa adjudicataria está en condiciones de ejecutar las tareas de modernización de las instalaciones aeroportuarias.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Aeropuerto Benjamín Matienzo, proyecto de obra
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo
Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
VIDEO. Mirá las impactantes imágenes del incendio en la zona del aeropuerto Benjamín Matienzo
Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares
Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
Más Noticias
Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares
Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo
¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
Hubo acuerdo y se aplaza la entrega de la Terminal de Ómnibus
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más