Habilitan la obra para remodelar el Aeropuerto de Tucumán

Jaldo afirmó que la empresa adjudicataria está en condiciones de ejecutar las tareas de modernización de las instalaciones aeroportuarias.

Aeropuerto Benjamín Matienzo, proyecto de obra Aeropuerto Benjamín Matienzo, proyecto de obra
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs
