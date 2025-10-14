Secciones
Apagaron un incendio que podría haber afectado nuevamente al aeropuerto Benjamín Matienzo

Ocurrió esta tarde a dos kilómetros de Delfín Gallo sobre la ruta 303. Trabajaron personal del Ministerio Fiscal y bomberos de la provincia.

Hace 22 Min

Una posible quema de rastrojos habría afectado la zona sur del aeropuerto Benjamín Matienzo, generando preocupación por las condiciones de visibilidad en la zona.

Esta tarde, bomberos de la provincia, en colaboración con el personal especializado del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), se trasladaron a la ruta 303, ubicada a dos kilómetros de la comuna de Delfín Gallo.

Los especialistas advirtieron que, de no haberse actuado de inmediato, el viento podría haber cambiado de sentido, incrementando los riesgos para la visibilidad en la zona.

Desde las autoridades se recuerda a la comunidad que el número disponible para denuncias es (381) 3195131, a fin de reportar cualquier situación similar que pueda poner en riesgo la seguridad pública.

