Las obras de remodelación y ampliación del Aeropuerto "Benjamín Matienzo" comenzarán en noviembre

El proyecto permitirá duplicar la capacidad operativa de la terminal y elevar la cantidad de pasajeros anuales de 800.000 a 1.500.000. La intervención se centrará en la zona central del aeropuerto e incluirá la refuncionalización de los núcleos húmedos y la remodelación del primer piso, para brindar mayor confort y capacidad de espera a los usuarios. Además, se incorporará una nueva manga de embarque, por lo que la terminal contará con tres mangas en total, permitiendo operar hasta cinco vuelos simultáneos.