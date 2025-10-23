Nueva audiencia por los despidos en el supermercado Vea terminó sin acuerdo

"No hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para el día lunes a las 10. Nosotros le dimos la lista del personal que quiere retiro voluntario con un 100% de indemnización como dice la ley, y los que ellos han despedido, sean reincorporados por ese personal", explicó Serafín Páez, secretario general de SEOC, sobre el pedido.