Nueva audiencia por los despidos en el supermercado Vea terminó sin acuerdo

Seoc aguardará la reunión del lunes para definir los próximos pasos a seguir.

Hace 27 Min

En el marco de los despidos en el supermercado Vea, perteneciente a la firma Cencosud, este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo entre representantes de la empresa y el gremio Seoc.

"No hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para el día lunes a las 10. Nosotros le dimos la lista del personal que quiere retiro voluntario con un 100% de indemnización como dice la ley, y los que ellos han despedido, sean reincorporados por ese personal", explicó Serafín Páez, secretario general de SEOC, sobre el pedido.

En cuanto a las medidas a tomar, Páez indicó que esperan la reunión del lunes para definir los próximos pasos. "Esperamos que sea favorable a los compañeros para que se reintegren a su trabajo", agregó. En total, son 55 los empleados que buscan ser reincorporados a sus puestos.

