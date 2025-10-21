Despidos y protesta por el cierre de sucursales de VEA

El plan de reestructuración de la cadena de supermercados VEA generó un foco de conflicto en Tucumán. La empresa, que pertenece al grupo de capitales chilenos Cencosud SA, concretó el cierre de tres sucursales y el despido de decenas de trabajadores en la provincia durante el fin de semana. La medida derivó en una protesta ayer en el shopping Portal Tucumán, ubicado en Yerba Buena, donde funcionan las oficinas del consorcio empresarial.
La Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC) denunció en la misma jornada que la cadena decidió cesantear a alrededor de 70 personas en el ámbito local, producto de una reorganización nacional de la firma. Esto incluyó el cierre de los supermercados de calle Córdoba y avenida Colón al 600 -en la capital-, y en Tafí Viejo.
“Nos enteramos ayer de que cerraron las sucursales de Tafí Viejo y de avenida Colón. Con VEA habíamos hablado sobre la sucursal de calle Córdoba: iba a dejar de funcionar por el alto costo del alquiler, pero nos habían prometido que no habría despidos, sino que el personal sería reubicado en otros locales o se ofrecerían retiros voluntarios. No cumplieron con eso”, expresó a LA GACETA el secretario general de SEOC, Serafín Páez. “Esperaron hasta el Día de la Madre para cerrar. Muchas madres quedaron sin trabajo durante esa jornada”, enfatizó.
El dirigente indicó que los telegramas comenzaron a llegar en las últimas horas, pese a las conversaciones previas con autoridades en Tucumán. Además, existía otra posibilidad: “Cencosud está en negociaciones para adquirir el paquete accionario de Carrefour Argentina, por eso, existía la posibilidad de trasladar parte del personal a las sucursales que tiene esa cadena multinacional en la provincia, en caso de que se concretara la operación”. Un grupo de empleados se concentró ayer en las puertas del shopping. “Los directivos de Cencosud no dieron la cara. Nadie quiso dialogar. Nos atendió el gerente del Portal”, relató Páez, quien adelantó que solicitarán la conciliación obligatoria. “Nos convocaron a una audiencia (por hoy). Allí plantearemos que se cumpla con lo prometido y que no haya despidos”, finalizó.
La posición empresarial
Cencosud afirmó que cumplirá “con todas las obligaciones vigentes con cada uno de los grupos de interés, llevando adelante los procedimientos correspondientes”.
“Cencosud mantiene su compromiso con la Argentina y las comunidades donde opera; y continuará trabajando para brindar las mejores propuestas y servicios en cada uno de estos distritos”, señaló en un comunicado.