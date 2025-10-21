Despidos y protesta por el cierre de sucursales de VEA

El dirigente indicó que los telegramas comenzaron a llegar en las últimas horas, pese a las conversaciones previas con autoridades en Tucumán. Además, existía otra posibilidad: “Cencosud está en negociaciones para adquirir el paquete accionario de Carrefour Argentina, por eso, existía la posibilidad de trasladar parte del personal a las sucursales que tiene esa cadena multinacional en la provincia, en caso de que se concretara la operación”. Un grupo de empleados se concentró ayer en las puertas del shopping. “Los directivos de Cencosud no dieron la cara. Nadie quiso dialogar. Nos atendió el gerente del Portal”, relató Páez, quien adelantó que solicitarán la conciliación obligatoria. “Nos convocaron a una audiencia (por hoy). Allí plantearemos que se cumpla con lo prometido y que no haya despidos”, finalizó.