En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”

Una protesta se realizó este lunes en el shopping El Portal, donde empleados nucleados en el Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) denunciaron el despido de entre 60 y 70 trabajadores de la cadena de supermercados Vea. La medida se da luego del cierre de las sucursales ubicadas en Tafí Viejo, en avenida Colón al 600 y en calle Córdoba al 500, que se concretó durante el fin de semana, incluso el Día de la Madre.
“Nos enteramos recién ayer de que cerraron las sucursales de Tafí Viejo y de avenida Colón al 600. Con la gente de la empresa Vea habíamos hablado sobre la sucursal de calle Córdoba, que iba a cerrar por el alto costo del alquiler, pero nos habían prometido que no iba a haber despidos, que iban a reubicar al personal en otros locales. No cumplieron eso”, expresó a LA GACETA el secretario general de SEOC, Serafín Páez.
Según explicó el dirigente, la empresa cerró las sucursales “de un día para el otro” y en un momento especialmente sensible. “Cerraron un día domingo, el Día de la Madre. Debe haber muchas madres que quedaron sin trabajo ese día”, lamentó.
Durante la mañana, los trabajadores se concentraron en el centro comercial donde funciona una de las oficinas de la firma. “Fuimos con el inspector de la Secretaría de Trabajo. Se labró un acta y se convocó a una audiencia de conciliación obligatoria para mañana a las 9 de la mañana”, explicó Páez.
SEOC exigirá que se respete el compromiso asumido previamente por la empresa. “Nuestro pedido es que se reincorpore a todo el personal, que se los reubique como prometieron. Luego, si algún empleado decide tomar un retiro voluntario, será su decisión individual, pero no pueden despedirlos así”, enfatizó el sindicalista.
La empresa había argumentado dificultades económicas y altos costos de alquiler como motivo para el cierre de la sucursal de calle Córdoba, aunque en los otros casos no hubo comunicación formal previa. Además, trascendió que la firma Cencosud mantiene conversaciones con Carrefour, lo que abría la posibilidad de relocalizar a parte del personal en otros locales.
La audiencia en la Secretaría de Trabajo será clave para definir los próximos pasos en medio de un conflicto que afecta directamente a decenas de familias tucumanas.