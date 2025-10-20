En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”

Una protesta se realizó este lunes en el shopping El Portal, donde empleados nucleados en el Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) denunciaron el despido de entre 60 y 70 trabajadores de la cadena de supermercados Vea. La medida se da luego del cierre de las sucursales ubicadas en Tafí Viejo, en avenida Colón al 600 y en calle Córdoba al 500, que se concretó durante el fin de semana, incluso el Día de la Madre.