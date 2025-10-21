Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

El sindicalista explicó que durante la reunión los representantes de la empresa no tenían poder de decisión, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10 de la mañana. “Necesitamos hablar con alguien que pueda resolver, no con quienes vienen solo a escuchar. Esta empresa le faltó el respeto al gremio y a la Secretaría de Trabajo”, apuntó.