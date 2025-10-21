Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

El conflicto entre la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) y la cadena de supermercados Vea sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que no se alcanzara ningún acuerdo en la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo.
Serafín Páez, secretario general del gremio, confirmó a LA GACETA que no hubo avances en el encuentro y que la empresa -propiedad del grupo Cencosud- “aducen que el alquiler del local de calle Córdoba se fue muy alto”, motivo por el cual decidieron el cierre de tres sucursales en San Miguel de Tucumán.
“Aprovecharon el Día de la Madre para cerrar los locales, aunque ellos dicen que no fue así. Nosotros pedimos la reincorporación de 55 compañeros que fueron despedidos sin previo aviso”, expresó Páez.
El sindicalista explicó que durante la reunión los representantes de la empresa no tenían poder de decisión, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10 de la mañana. “Necesitamos hablar con alguien que pueda resolver, no con quienes vienen solo a escuchar. Esta empresa le faltó el respeto al gremio y a la Secretaría de Trabajo”, apuntó.
Páez también denunció que los directivos de Cencosud no atendieron al sindicato cuando se los convocó en la víspera de la reunión. “Nos hicieron esperar más de una hora y nunca se presentaron. Es una falta total de respeto”, agregó.
Según el dirigente, 65 empleados fueron afectados por el cierre de los locales, aunque 10 de ellos ya habrían acordado su desvinculación con la empresa mediante retiros voluntarios. “Nosotros exigimos la reincorporación de los 55 restantes y que sean reubicados en otras sucursales”, remarcó.
Ante los rumores de posibles nuevos ajustes, Páez advirtió que el gremio se mantiene en estado de alerta y movilización. “Un delegado nos comentó que la empresa podría intentar compensar las reincorporaciones con despidos en otros locales. No lo vamos a permitir”, sostuvo.
El titular de Seoc lamentó además que el Gobierno provincial no haya intervenido en el conflicto. “Sabemos que están en campaña, pero deberían haberse comunicado con nosotros. En otros casos, como el de la terminal, intervinieron y se solucionó”, recordó.
Por su parte, Cencosud difundió un comunicado en el que informó que “se ha decidido no continuar con la actividad de tres locales del supermercado Vea en la capital tucumana” y que la compañía cumplirá con todas las obligaciones legales hacia los trabajadores afectados.
El texto agrega que la firma “mantiene su compromiso con la Argentina y las comunidades donde opera” y que continuará brindando sus servicios en el resto de los distritos.
Desde el gremio, en tanto, ya anticiparon que si el jueves no hay una respuesta favorable, el viernes podrían profundizar las medidas de fuerza.
“Esperamos que la empresa recapacite y reincorpore a toda la gente. Los trabajadores no pueden ser los que paguen las consecuencias de malas decisiones empresariales”, concluyó Páez.