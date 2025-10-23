Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

Para el caso del avión, los vuelos por Aerolíneas Argentinas tienen precios que oscilan entre los $257.000 y los $443.000 para viajar cerca del 10 de enero. El pasaje más barato del mes, según muestra la plataforma para comprar los tickets, es de $116.000 para el primero de enero, fecha en la que generalmente los argentinos eligen descansar pero que puede considerarse para reducir gastos. El pasaje para partir de Tucumán el 10 de enero cuesta $339.000 y, para regresar el 20, $494.000. Regresar un día después, en cambio, cuesta cerca de $257.000. De elegir las fechas indicadas, el costo –sin incluir recargos por servicios web– sería de $833.000.