Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y no hay nada mejor para reducir costos que planificar con tiempo. Uno de los costos más significativos al momento de decidir viajar es el del transporte. Si se trata de gestionar el traslado, hay algunas alternativas que aparecen para los interesados. Auto particular, avión o colectivo son opciones que tienen diferentes pros y contras según cuáles sean las necesidades del pasajero.
El contexto económico en Argentina, sumado a la creciente demanda turística durante los últimos meses del año son solo dos de los factores que influyen directamente sobre los precios en gastronomía, hospedaje y pasajes. Para viajar a la Costa Argentina, además, se suma el viaje en tren para quienes están dispuestos a hacer una parada intermedia y pasar algunas horas extra viajando.
¿Cuánto cuesta hoy viajar a la Costa Atlántica?
La primera opción y la que muchos tienen a mano es viajar en un vehículo particular. Con los riesgos y los beneficios que ello implica, recorrer la distancia entre San Miguel de Tucumán y Mar del Plata toma aproximadamente 18 horas. Según el sitio de cálculos de viaje Ruta 0, un auto con un consumo promedio consumiría 168 litros para la idea y otros 168 para la vuelta. El costo del combustible para hacer esta distancia es de, aproximadamente, $52.000 al 23 de octubre, un precio que seguramente tendrá algunas variaciones para la época de verano.
Para el caso del avión, los vuelos por Aerolíneas Argentinas tienen precios que oscilan entre los $257.000 y los $443.000 para viajar cerca del 10 de enero. El pasaje más barato del mes, según muestra la plataforma para comprar los tickets, es de $116.000 para el primero de enero, fecha en la que generalmente los argentinos eligen descansar pero que puede considerarse para reducir gastos. El pasaje para partir de Tucumán el 10 de enero cuesta $339.000 y, para regresar el 20, $494.000. Regresar un día después, en cambio, cuesta cerca de $257.000. De elegir las fechas indicadas, el costo –sin incluir recargos por servicios web– sería de $833.000.
El sitio Central de Pasajes reúne los precios de diferentes líneas de colectivos de larga distancia. El pasaje en coche semicama de Flecha Bus para partir el 10 de enero desde Tucumán cuesta $159.000 por persona. Para regresar el 20, el precio es el mismo. Pero, mientras más próxima sea la fecha, mayor será el costo. Para ir y volver, el costo sería de $318.000 por cada pasajero.
¿En qué conviene viajar a Mar del Plata?
La conveniencia dependerá de las necesidades que tenga cada pasajero o grupo familiar. Viajar en auto, por ejemplo, ofrece flexibilidad en los horarios para trasladarse cuando sea necesario. El conductor o su acompañante pueden controlar la música, la temperatura y el ritmo del viaje y los costos pueden repartirse hasta en cinco personas. Sin embargo, el o los conductores tendrán que lidiar con un viaje de más de 1600 kilómetros.
El avión, en cambio, ofrece mucha más rapidez y seguridad. También hay más comodidad en los vuelos largos, pero no suele aplicar para la costa. Tiene precios más elevados y las fechas y horarios no son flexibles, sino que se ajustan a un itinerario previsto. También hay una limitación en el equipaje que puede incluirse.
El colectivo de larga distancia, por último, tiene un costo medio entre el auto y el avión. La desventaja es que los pasajes no pueden sacarse con demasiada anticipación. Pero el viajero no deberá vivir el estrés de resistir un viaje completo, sino que la responsabilidad de la conducción queda en manos de choferes profesionales.