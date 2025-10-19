Vacaciones de verano: por qué todos eligen Brasil y cuánto salen los vuelos

Brasil vuelve a posicionarse como el destino más elegido por los argentinos para las vacaciones de verano 2026. Con playas paradisíacas, tarifas estables y una conectividad aérea en expansión, el país carioca se consolida como la opción preferida para quienes buscan sol, mar y precios competitivos.
Brasil, el destino estrella del verano 2026
Aunque cada vez más argentinos planifican sus viajes “sobre la marcha”, muchos ya comenzaron a reservar sus vacaciones para la próxima temporada. Entre los destinos más buscados, Brasil se mantiene al tope del ranking, por su variedad de playas, buena relación precio-calidad y estabilidad del real frente al peso argentino.
“Brasil sigue siendo un destino súper competitivo para el turismo argentino. Las tarifas se mantienen y la apreciación depende más de nuestra economía que de la brasileña. Además, hay una fuerte política de conectividad aérea que amplía las opciones desde distintas provincias”, explicó Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas.
Más vuelos directos y conectividad desde el interior
Uno de los grandes factores que impulsan las reservas es la nueva oferta de vuelos directos a Brasil. Para el verano 2026, JetSmart, Gol, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Azul ampliaron sus rutas desde Mendoza, Córdoba, Rosario y Salta hacia distintos puntos del litoral brasileño.
Desde Mendoza: vuelos directos a Río de Janeiro (JetSmart y Gol).
Desde Rosario: nuevas rutas a Búzios y Cabo Frío (Aerolíneas Argentinas).
Desde Salta: conexión directa con Florianópolis.
Desde Córdoba: vuelos a Río de Janeiro, Florianópolis y Salvador de Bahía (Flybondi).
“Estas nuevas rutas no solo amplían la oferta de asientos, sino que descentralizan el turismo internacional, facilitando el acceso al verano brasileño desde más puntos del país”, destacó Mute.
Cuánto cuesta viajar a Brasil en verano 2026
Los precios de los vuelos varían según la aerolínea y la demanda. En octubre de 2025, un vuelo directo Mendoza–Río de Janeiro puede encontrarse desde $126.000 en aerolíneas low cost con tarifas promocionales.
En promedio, los pasajes ida y vuelta rondan entre $500.000 y $650.000 durante la temporada alta.
Además, la estabilidad del tipo de cambio y la devaluación del real brasileño hacen que los costos en alojamiento, gastronomía y compras sean más convenientes para los turistas argentinos.
Los destinos más elegidos por los argentinos en Brasil
Según datos de Promos Aéreas, las búsquedas se concentran en los destinos clásicos y algunos emergentes:
Río de Janeiro, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frío e Ilha Grande, ideales para celebrar el Réveillon (Año Nuevo).
Florianópolis, el eterno favorito de los argentinos.
En el Nordeste brasileño, crecen Porto Seguro, Recife, Maceió y Fortaleza, con paisajes tropicales y precios accesibles.
Entre las joyas menos masivas se destacan Morro de São Paulo, Praia da Pipa y Praia do Rosa, elegidas por quienes buscan tranquilidad y naturaleza.
“Estamos viendo un desplazamiento parcial desde los clásicos hacia playas con más naturaleza y autenticidad. El viajero argentino busca experiencias nuevas, tranquilidad y entornos menos saturados”, agregó Mute.
Ventajas económicas y turismo récord
El contexto económico también impulsa la elección. En los últimos meses, el real se devaluó frente al peso argentino, lo que abarató el costo de vida en Brasil.
De acuerdo con datos de Embratur, la llegada de turistas argentinos al país creció 94 % hasta agosto de 2025, marcando un récord histórico.
“El real débil y las tarifas estables crean el escenario perfecto para el viajero argentino. Sumado a los nuevos vuelos y la amplia oferta de paquetes, Brasil se perfila como el gran destino del verano 2026”, concluyó Mute.
Brasil: la combinación perfecta para las vacaciones
Con más conectividad, tarifas competitivas y una diversidad de destinos para todos los estilos y presupuestos, Brasil se consolida como el destino top del verano 2026.
Desde las playas vibrantes de Río de Janeiro y Florianópolis hasta rincones tranquilos como Praia do Pipa o Arraial do Cabo, el país ofrece una mezcla única de accesibilidad, naturaleza y experiencias inolvidables.