Vacaciones de verano: por qué todos eligen Brasil y cuánto salen los vuelos

Brasil, el destino estrella del verano 2026

Aunque cada vez más argentinos planifican sus viajes “sobre la marcha”, muchos ya comenzaron a reservar sus vacaciones para la próxima temporada. Entre los destinos más buscados, Brasil se mantiene al tope del ranking, por su variedad de playas, buena relación precio-calidad y estabilidad del real frente al peso argentino.