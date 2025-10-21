Transporte y hospedaje: cuánto cuesta pasar el fin de semana largo en Bariloche

Faltan 31 días para el penúltimo fin de semana largo del año. El Gobierno nacional decidió trasladar algunos feriados del calendario para incentivar la actividad turística. En este sentido, al año le restan algunos mini-descansos en los que las familias podrán desprenderse de las actividades y salir a pasear.
En noviembre no solo hay un feriado, sino que ahora se agregó un día no laborable con fines turísticos que será el viernes 21. A este día se le sumarán el sábado y domingo del fin de semana. También se decidió trasladar el feriado del Día de la Soberanía Nacional –tradicionalmente el 20 de junio– al lunes 24 para conformar el fin de semana extendido.
¿Cuánto cuesta viajar a Bariloche el fin de semana largo?
Lo conveniente al momento de planificar un viaje de larga distancia es hacerlo con tiempo para poder dar con los precios más convenientes, tanto en pasajes como en hospedajes. Un pasaje para viajar desde Tucumán hasta Bariloche la semana del 17 al 21 de noviembre tiene un costo que va desde los $475.000 a los $738.000 –sin incluir costos de servicio–.
Para aprovechar el fin de semana completo, lo ideal es salir el jueves por la tarde o por la noche, fecha para la que el pasaje tiene su costo más alto. Para regresar el lunes 24, último día del fin de semana, el pasaje cuesta $902.000. El precio más barato de los siguientes días es el de los tickets del sábado siguiente –29 de noviembre– a $218.000.
Todos los vuelos que parten desde Tucumán salen entre las 8.45 y las 11.35. Además, tienen una escala con esperas que van de las cinco a las ocho horas y arribo entre las 15.25 y las 19.40 a Bariloche.
Cuánto cuesta hospedarse en Bariloche
Según el sitio Booking, hay una variedad amplia de precios para el hospedaje. Las opciones más repetidas son el alquiler de departamentos o cabañas y el hospedaje en hoteles. Los costos pueden ser igualmente amplios: desde un departamento para cuatro personas –dos adultos y dos niños– a $180.000 desde el jueves hasta el domingo a la mañana, hasta habitaciones de hotel a más de $800.000 para el grupo familiar.
La opción más accesible y cercana al centro es un alojamiento en un departamento de un dormitorio con espacio para cuatro personas. Cuenta con una cama doble y un sofá cama, Wifi y vistas a la ciudad. Está ubicado a ocho minutos de la Playa del Centro caminando y a 500 metros del Centro Cívico.
Desde ese monto, los costos de hospedaje incrementan según la proximidad a las principales atracciones y las comodidades y servicios que se ofrezcan.