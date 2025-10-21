Secciones
SociedadTurismo

Transporte y hospedaje: cuánto cuesta pasar el fin de semana largo en Bariloche

El Gobierno nacional decidió trasladar el feriado del Día de la Soberanía Nacional y agregar un día no laborable en noviembre.

Transporte y hospedaje: cuánto cuesta pasar el fin de semana largo en Bariloche
Hace 1 Hs

Faltan 31 días para el penúltimo fin de semana largo del año. El Gobierno nacional decidió trasladar algunos feriados del calendario para incentivar la actividad turística. En este sentido, al año le restan algunos mini-descansos en los que las familias podrán desprenderse de las actividades y salir a pasear.

Cuándo serán los feriados por Carnaval 2026: el primer fin de semana largo del año

Cuándo serán los feriados por Carnaval 2026: el primer fin de semana largo del año

En noviembre no solo hay un feriado, sino que ahora se agregó un día no laborable con fines turísticos que será el viernes 21. A este día se le sumarán el sábado y domingo del fin de semana. También se decidió trasladar el feriado del Día de la Soberanía Nacional –tradicionalmente el 20 de junio– al lunes 24 para conformar el fin de semana extendido.

¿Cuánto cuesta viajar a Bariloche el fin de semana largo?

Lo conveniente al momento de planificar un viaje de larga distancia es hacerlo con tiempo para poder dar con los precios más convenientes, tanto en pasajes como en hospedajes. Un pasaje para viajar desde Tucumán hasta Bariloche la semana del 17 al 21 de noviembre tiene un costo que va desde los $475.000 a los $738.000 –sin incluir costos de servicio–.

Para aprovechar el fin de semana completo, lo ideal es salir el jueves por la tarde o por la noche, fecha para la que el pasaje tiene su costo más alto. Para regresar el lunes 24, último día del fin de semana, el pasaje cuesta $902.000. El precio más barato de los siguientes días es el de los tickets del sábado siguiente –29 de noviembre– a $218.000.

Todos los vuelos que parten desde Tucumán salen entre las 8.45 y las 11.35. Además, tienen una escala con esperas que van de las cinco a las ocho horas y arribo entre las 15.25 y las 19.40 a Bariloche.

Cuánto cuesta hospedarse en Bariloche

Según el sitio Booking, hay una variedad amplia de precios para el hospedaje. Las opciones más repetidas son el alquiler de departamentos o cabañas y el hospedaje en hoteles. Los costos pueden ser igualmente amplios: desde un departamento para cuatro personas –dos adultos y dos niños– a $180.000 desde el jueves hasta el domingo a la mañana, hasta habitaciones de hotel a más de $800.000 para el grupo familiar.

La opción más accesible y cercana al centro es un alojamiento en un departamento de un dormitorio con espacio para cuatro personas. Cuenta con una cama doble y un sofá cama, Wifi y vistas a la ciudad. Está ubicado a ocho minutos de la Playa del Centro caminando y a 500 metros del Centro Cívico.

Desde ese monto, los costos de hospedaje incrementan según la proximidad a las principales atracciones y las comodidades y servicios que se ofrezcan.

Temas Aerolíneas ArgentinasSan Carlos de BarilochePatagonia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Descubrí las Termas de Fiambalá, una joya escondida entre los cerros de Catamarca

Descubrí las Termas de Fiambalá, una joya escondida entre los cerros de Catamarca

Vacaciones 2026: cómo explorar el Arroyo Azul, un paraíso escondido entre los cerros

Vacaciones 2026: cómo explorar el Arroyo Azul, un paraíso escondido entre los cerros

Wayki, el tapir tucumano, llega con el nuevo planificador de escritorio de LA GACETA y el Ente Tucumán Turismo

Wayki, el tapir tucumano, llega con el nuevo planificador de escritorio de LA GACETA y el Ente Tucumán Turismo

Cuándo serán los feriados por Carnaval 2026: el primer fin de semana largo del año

Cuándo serán los feriados por Carnaval 2026: el primer fin de semana largo del año

Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
3

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
5

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
Misterioso choque en plena altura: un objeto espacial reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Misterioso choque en plena altura: un objeto "espacial" reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Estas son las tres plantas que no deberíamos tener nunca en casa, según el Feng Shui

Estas son las tres plantas que no deberíamos tener nunca en casa, según el Feng Shui

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios