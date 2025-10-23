La Solano Vera exige respuestas más amplias que sólo un ensanche de calzada
Caos vehicular, sobre todo en horas pico, pavimento estrecho, nervios vecinales y controles que se hacen insuficientes. La arteria de alta actividad comercial que conecta a Yerba Buena con San Pablo y El Manantial requiere de una atención especial de las autoridades.
UN PASO RECARGADO. Los conductores, ya sea los que van sobre dos o cuatro ruedas, muchas veces tienen que tomar decisiones extremar para poder avanzar, en algunos casos, con maniobras temerarias. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL - MATÍAS VIEITO
