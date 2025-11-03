Comenzaron las obras para ensanchar la avenida Solano Vera en Yerba Buena: “Era lo que había que hacer”, dijo Macchiarola

El municipio de Yerba Buena inició esta semana las obras de ensanche de la avenida Solano Vera, uno de los principales accesos a la ciudad, que conecta el sur del municipio con zonas como El Manantial, San Pablo y Lules. Los trabajos, que abarcan un tramo de 1.080 metros -desde la calle San Luis hasta el canal Yerba Buena-, buscan mejorar la circulación y la seguridad vial en una arteria que, según el intendente Pablo Macchiarola, “hoy está colapsada durante gran parte del día”.