Comenzaron las obras para ensanchar la avenida Solano Vera en Yerba Buena: “Era lo que había que hacer”, dijo Macchiarola

Los trabajos se extenderán por 90 días y contemplan sumar 2,60 metros de calzada por cada lado, sin interrumpir el tránsito.

Hace 2 Hs

El municipio de Yerba Buena inició esta semana las obras de ensanche de la avenida Solano Vera, uno de los principales accesos a la ciudad, que conecta el sur del municipio con zonas como El Manantial, San Pablo y Lules. Los trabajos, que abarcan un tramo de 1.080 metros -desde la calle San Luis hasta el canal Yerba Buena-, buscan mejorar la circulación y la seguridad vial en una arteria que, según el intendente Pablo Macchiarola, “hoy está colapsada durante gran parte del día”.

“Estamos comenzando la obra de ensanche, que fue una de las propuestas de nuestra campaña. Se trata de sumar 2,60 metros por lado, lo que actualmente son banquinas. Esto le va a dar fluidez y dinámica al tránsito, en una avenida que está absolutamente repleta de autos 18 horas al día”, explicó a LA GACETA Macchiarola, quien supervisó los primeros trabajos sobre la intersección de Solano Vera y San Luis.

Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

El jefe municipal precisó que la intervención no implicará cortes totales en la circulación, aunque sí habrá reducciones temporales en algunos tramos. “En ningún momento se interrumpe el tránsito, pero sí va a haber incomodidad y demoras, sobre todo en los horarios pico. Es el costo lógico de una obra que mejorará la calidad de vida de miles de vecinos”, señaló.

CONGESTIÓN. Cada día miles de vehículos circulan por Solano Vera.

Además del ensanche, el proyecto contempla nueva iluminación, la reparación de sectores deteriorados y la posterior construcción de veredas. La ejecución demandará unos 90 días de trabajo y una inversión de $362 millones, financiada con fondos municipales. “El presupuesto oficial era de 421 millones, pero la licitación se adjudicó por 362 millones a la empresa Ecogreen”, detalló Macchiarola.

El planeamiento urbano y la Solano Vera

El intendente también adelantó que se analiza la posibilidad de restringir el estacionamiento sobre la avenida durante el tiempo que dure la obra, una medida que generó debate entre los comerciantes de la zona. “Estamos evaluándolo. Entendemos que hay preocupación, pero el bien común de los 100.000 yerbabuenenses debe estar por encima de los intereses particulares. Esta obra se hace pensando en todos”, remarcó.

Macchiarola sostuvo que la intervención busca responder al crecimiento urbano del suroeste del municipio, que en los últimos años experimentó una fuerte expansión habitacional. “Yerba Buena crece hacia el sur, y la Solano Vera es la vía natural de conexión. Necesitábamos una avenida a la altura de ese desarrollo”, enfatizó.

Avenida Solano Vera: los vecinos ya piensan en caminos alternativos a la obra

Avenida Solano Vera: los vecinos ya piensan en caminos alternativos a la obra

Finalmente, el intendente señaló que, una vez concluido el ensanche, se avanzará con mejoras complementarias. “Después de terminar la obra, trabajaremos en veredas, señalización y eventualmente en un nuevo complejo de semáforos, para seguir dándole urbanidad a una zona que durante mucho tiempo estuvo postergada”, concluyó.

