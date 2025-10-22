Secciones
"Mapeo energético" del Feng Shui: cómo usar esta herramienta para lograr un hogar próspero

Incorporar de forma efectiva esta filosofía a nuestras vidas requiere de una herramienta muy simple.

Hace 1 Hs

Evitar colocar muebles enfrentados y simplificar la decoración pueden ser consejos útiles del Feng Shui para armonizar nuestro hogar. Sin embargo, adoptar la filosofía por completo en nuestras vidas puede que comprenda una visión más integral. Los expertos indicaron que la manera más efectiva es hacerlo mediante el "Bagua" o "mapeo energético", una herramienta elemental para la sabiduría china.

El mapa energético o bagua es una herramienta conceptual basada en la metafísica china. Es este elemento el que realmente puede ayudar a canalizar el qi en el hogar y disipar todos los problemas. Los expertos indicaron a Architectural Digest (AD) cómo funciona esta estrategia y cómo puede cambiar nuestras vidas.

¿Qué es es el “mapeo energético?

“El mapeo energético en Feng Shui es una forma de analizar cómo fluye el qi en un hogar”, explicó la maestra de Feng Shui y autora Jane Langof a AD. “Cada hogar tiene un mapa energético único, similar a un horóscopo , que se utiliza para evaluar dónde se encuentran los sectores energéticos positivos y negativos", destacó.

La especialista detalló que este examen permite identificar las áreas que influyen en la riqueza, la armonía y las relaciones, así como los sectores tóxicos relacionados con enfermedades o conflictos. Se trata de una técnica que ayuda a los maestros de Feng Shui a guiar a los propietarios en el diseño de espacios que se sientan armoniosos, contribuyan a sus objetivos personales y promuevan el bienestar y la abundancia.

Las características del Bagua

Normalmente, el mapa (en formato de cuadrícula) se compone de ocho áreas, con una novena en el centro, donde se intersecan todas las demás áreas y sus energías. Estas áreas, señalan desde AD, son la carrera, la sabiduría, la familia, la riqueza, la fama, el amor, los nuevos comienzos, los viajes y la salud y el equilibrio (ubicadas en el centro). El mapa bagua utiliza las direcciones de la brújula para detectar estas áreas, y los practicantes pueden determinar cuáles requieren acción para mejorar la energía y ayudar a los ocupantes a prosperar.

“Este mapa utiliza colores, formas, símbolos y elementos para que puedas cambiar el entorno físico afectado y lograr un cambio en tu vida”, dijo Karen Rauch Carter , experta en Feng Shui y autora de Move Your Stuff, Change Your Life y Make a Shift, Change Your Life a AD.

¿Cómo se utiliza el Mapa Energético?

Muchos propietarios ya cuentan con un plano proporcionado por una inmobiliaria o un arquitecto, y el mapa suele dibujarse sobre él. Si no lo tenés, podés usar una cinta métrica para medir las habitaciones y dibujar el plano más preciso posible en una hoja de papel cuadriculado.

Julia Sarasola, experta en Feng Shui y fundadora de Sarasola Interiors LLC, explicó cómo se dibuja y utiliza el mapa:

1. Orientar el mapa:

Comenzamos alineando la fila inferior del bagua (Conocimiento, Carrera, Personas Serviciales) con la pared que contiene la entrada principal del espacio. Nos situamos en la puerta de la habitación, casa o área, mirando hacia adentro. La pared con la entrada principal se considera el lado "Carrera" del bagua .

2. Divide el espacio:

Imaginá el espacio como una cuadrícula con nueve secciones iguales. Cada sección corresponde a una de las nueve áreas del bagua (guas). Estas áreas representan diferentes aspectos de la vida, como la carrera profesional, la riqueza, las relaciones y la salud.

3. Activá y potenciá la energía de tu hogar con el Mapa Energético del Feng Shui:

Una vez alineado el mapa, observamos las áreas problemáticas de su vida y activamos o mejoramos esas áreas en el mapa mediante:

- Despejar y crear equilibrio en esa parte del espacio.

- Agregar colores, formas o materiales correspondientes asociados con el gua

- Utilizar la colocación intencional de elementos, como símbolos u objetos significativos

¿Siempre tomas malas decisiones o necesitas más habilidades en el trabajo? Sarasola advierte que revises el área de Educación, Sabiduría, Habilidades y Conocimiento. ¿Tenés problemas con familiares, antepasados o historia ancestral? Trabajá en el área de Familia. Si necesitás valentía para hacer algo o quieres que te vean mejor, reestructura el área de Fama y Reputación, advirtió la especialista Karen Carter.

