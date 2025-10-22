"Mapeo energético" del Feng Shui: cómo usar esta herramienta para lograr un hogar próspero

Las características del Bagua

Normalmente, el mapa (en formato de cuadrícula) se compone de ocho áreas, con una novena en el centro, donde se intersecan todas las demás áreas y sus energías. Estas áreas, señalan desde AD, son la carrera, la sabiduría, la familia, la riqueza, la fama, el amor, los nuevos comienzos, los viajes y la salud y el equilibrio (ubicadas en el centro). El mapa bagua utiliza las direcciones de la brújula para detectar estas áreas, y los practicantes pueden determinar cuáles requieren acción para mejorar la energía y ayudar a los ocupantes a prosperar.