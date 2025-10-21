Estas son las tres plantas que no deberíamos tener nunca en casa, según el Feng Shui

Los potus son conocidos por ser resistentes y crecer rápidamente, lo que los convierte en plantas de interior populares. Sin embargo, según las creencias, su capacidad de absorber tanto energías positivas como negativas puede crear un desequilibrio energético en el hogar, lo que podría llevar a un estado de cansancio físico y mental en los residentes. Si ya tienes potus en casa o te gustan mucho, hay maneras de contrarrestar este efecto. Colocar una moneda en la maceta se considera una forma de prevenir que interfieran en la situación económica. Además, es recomendable no tener más de tres ejemplares en total y ubicarlos cerca de puertas y ventanas.