Estas son las tres plantas que no deberíamos tener nunca en casa, según el Feng Shui

Según esta creencias algunas plantas transmiten energía negativa, ¿sabes cuáles son?

Cuáles son las plantas que deberías evitar en tu hogar
Hace 1 Hs

Las plantas de interior son un elemento esencial en la decoración de nuestros hogares. No solo añaden un toque de color y vida a nuestros espacios, sino que también contribuyen a purificar el aire y a crear un ambiente acogedor. Sin embargo, en algunas culturas, se cree que no todas las plantas son igualmente beneficiosas para nuestro bienestar. De hecho, algunas especies son consideradas portadoras de "mala energía" y se sugiere evitarlas en nuestros espacios habituales.

Según los principios del Feng Shui, la energía fluye a través de todos los seres vivos, incluyendo las plantas. Por lo tanto, la elección de las plantas que incorporamos a nuestros hogares puede influir en la energía y el equilibrio de nuestros ambientes.

Aquí te presentamos tres plantas que algunas culturas consideran portadoras de "mala energía" y que, por lo tanto, se sugiere evitar tener en casa:



1. Cactus

Con más de 2,500 especies distintas, los cactus son opciones para la decoración de interiores debido a su belleza única y sus flores espectaculares. Sin embargo, según algunas creencias, estas plantas atraen la negatividad a nuestros hogares. Se dice que actúan como imanes de malas energías, por lo que es aconsejable evitar tener cactus en espacios interiores. No obstante, si se ubican en áreas exteriores, se cree que no tienen el mismo efecto.



2. Aloe Vera

A pesar de ser conocido por sus propiedades medicinales y cosméticas, el aloe vera es otra planta que, según estas creencias, no debe estar en el interior de la casa. La forma puntiaguda y apariencia agresiva de sus hojas, debido a sus espinas, se asocian con la atracción de energía negativa. Sin embargo, al igual que el cactus, si se coloca en espacios exteriores, puede funcionar como un protector contra malas vibras.



3. Potus

Los potus son conocidos por ser resistentes y crecer rápidamente, lo que los convierte en plantas de interior populares. Sin embargo, según las creencias, su capacidad de absorber tanto energías positivas como negativas puede crear un desequilibrio energético en el hogar, lo que podría llevar a un estado de cansancio físico y mental en los residentes. Si ya tienes potus en casa o te gustan mucho, hay maneras de contrarrestar este efecto. Colocar una moneda en la maceta se considera una forma de prevenir que interfieran en la situación económica. Además, es recomendable no tener más de tres ejemplares en total y ubicarlos cerca de puertas y ventanas.

Si bien estas creencias sobre las "plantas de mala energía" pueden variar de una cultura a otra, la elección de las plantas para el interior de nuestro hogar sigue siendo una decisión personal. 

