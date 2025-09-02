Feng Shui para septiembre: esta es la mejor ubicación para tu Gato de la Fortuna

Aunque muchos lo ven simplemente como un adorno, en la cultura oriental el Maneki Neko es un poderoso amuleto. Se cree que su figura no solo atrae dinero y éxito, sino que también ofrece protección a la familia y al negocio. Por esta razón, elegir su ubicación con intención, más allá de la estética, es fundamental para activar su simbolismo y beneficiarse de su energía positiva.