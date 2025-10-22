Luis Caputo negó cambios en el esquema cambiario, tras las elecciones nacionales

El periodista había señalado que “ayer se vendieron U$S45,5 millones para sostener el tipo de cambio dentro de la banda” y argumentó que “el esquema tendrá que ser modificado, ya que el techo fue vulnerado”. También indicó que el mercado espera que el Banco Central (BCRA) retome la compra de divisas, algo que -según él- reclaman el FMI, el propio mercado y posiblemente también el Tesoro de EE.UU. La respuesta de Caputo fue reposteada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.