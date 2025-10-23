Luis Caputo habló sobre la cotización del dólar: a $1.500 está “holgadamente arriba”

El funcionario criticó a los economistas que prevén un aumento del dólar después de las elecciones, al acusarlos de promover un modelo económico obsoleto basado en salarios bajos y una economía cerrada. Además pidió que "la gente sepa que nada va a cambiar" y acusó además de a los economistas mediáticos, también a la prensa. “Vos ponés cualquier canal en cualquier horario y están metiéndole temor a la gente. Yo que soy el ministro digo que no cambia nada (después de las elecciones). La competencia es un poco desleal, no puedo estar todo el tiempo en los canales diciéndolo”, planteó.