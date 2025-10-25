Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Uno de los casos más recientes es el de Steven —nombre ficticio usado para preservar su privacidad—, quien relató a CBS News que su hijo de 13 años fue víctima de un adulto que se hizo pasar por un adolescente dentro del popular videojuego “Pet Simulator”, en el universo de Roblox. “Configuré todos los controles parentales que pude encontrar e hice lo mejor que pude”, contó el padre. Sin embargo, el agresor logró ganarse la confianza del menor y le ofreció tarjetas de regalo de la plataforma a cambio de imágenes íntimas, las cuales fueron compartidas a través de Discord, servicio de mensajería ampliamente utilizado por la comunidad gamer.