Especialistas recomiendan métodos para evitar las afecciones a la vista en tiempos de pantallas

El Kraff Eye Institute, centro ocular de Chicago, Estados Unidos, recomienda la regla 20-20-20 que consiste en tener en cuenta tres aspectos durante el uso de la pantalla. Este método implica pasar 20 minutos mirando a la pantalla, luego tomar un descanso de 20 segundos mirando otras cosas y, relacionado a esto, observar objetos que se encuentren a una distancia de 20 pies, lo que equivale a seis metros, aproximadamente.