Roblox: qué es y cuáles son los riesgos de esta plataforma de juegos para niños

El caso de un niño de 9 años en Cipolletti, Río Negro, y el de varias niñas en Barrancas, Santa Fe, encendieron las alarmas sobre los peligros que encierra Roblox, la plataforma de juegos online que usan millones de chicos en todo el mundo. Entre los principales riesgos que advierten especialistas y ONGs aparecen el grooming, el ciberbullying, las estafas virtuales, el robo de información con infostealers y la posibilidad de desarrollar conductas adictivas al juego.