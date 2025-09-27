Roblox: qué es y cuáles son los riesgos de esta plataforma de juegos para niños

El caso de un niño de 9 años en Cipolletti, Río Negro, y el de varias niñas en Barrancas, Santa Fe, encendieron las alarmas sobre los peligros que encierra Roblox, la plataforma de juegos online que usan millones de chicos en todo el mundo. Entre los principales riesgos que advierten especialistas y ONGs aparecen el grooming, el ciberbullying, las estafas virtuales, el robo de información con infostealers y la posibilidad de desarrollar conductas adictivas al juego.
¿Qué es Roblox?
Roblox es una plataforma de juegos en línea que ganó enorme popularidad durante la pandemia de COVID-19. Funciona como un universo virtual en el que cada usuario crea un avatar y puede moverse entre distintos “mundos” o experiencias diseñadas por otros jugadores.
No se trata de un videojuego único, sino de un ecosistema digital donde los usuarios pueden chatear, crear minijuegos y compartir experiencias. En diciembre de 2024, la plataforma alcanzaba 350 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales el 20% tenía menos de 9 años y otro 20% entre 9 y 12 años.
Grooming: el principal riesgo de Roblox
El grooming es el proceso por el que un adulto establece contacto con un niño, niña o adolescente a través de internet con fines de abuso o acoso sexual.
En Roblox, el chat con desconocidos facilita este tipo de delitos. Según la ONG Chicos.net, dentro de la plataforma existen incluso juegos llamados condos, donde se simulan comportamientos sexuales entre avatares. Aunque Roblox afirma dar de baja estos espacios, continúan apareciendo.
Un informe de Unicef sobre grooming advierte que sus consecuencias pueden ser devastadoras: confusión, culpa, vergüenza, trauma emocional severo y dificultades para establecer relaciones de confianza en el futuro.
Otros peligros: ciberbullying, estafas y robo de datos
Además del grooming, los expertos señalan otros riesgos frecuentes en Roblox:
Ciberbullying: hostigamiento, humillación o amenazas entre pares. Según la encuesta Kids Online Argentina 2024, el 21% de los niños y adolescentes lo sufrió (25% de las chicas y 18% de los varones).
Estafas virtuales: muchos chicos gastan dinero real para comprar mejoras o niveles sin supervisión.
Infostealers: archivos maliciosos que infectan la computadora y roban datos personales. Un informe de Kaspersky reveló que las cuentas comprometidas de Roblox pasaron de 4,7 millones en 2021 a 15,5 millones en 2023, un aumento del 231%.
Conductas adictivas en Roblox
Otro punto de alerta es la posibilidad de que la plataforma incentive conductas adictivas. Roblox utiliza su propia moneda virtual, Robux, con la que los jugadores pueden comprar objetos o avanzar más rápido en determinados juegos.
Un estudio de la Universidad de Sídney mostró que muchos niños tienen dificultades para comprender las mecánicas de gasto digital, lo que conduce a compras excesivas o involuntarias.
Además, Roblox utiliza dinámicas similares a las “cajas sorpresa” o loot boxes, comparables a juegos de azar. Aunque en algunos países están reguladas, la exposición temprana a estas mecánicas aumenta el riesgo de adicción al juego.
¿Qué controles existen para proteger a los niños en Roblox?
La plataforma ofrece controles parentales que permiten:
Limitar el chat (opción “solo amigos” o desactivarlo).
Configurar restricciones de edad.
Controlar tiempo de juego y gastos.
Enlazar una cuenta parental para monitorear la actividad de los hijos.
Desde Chicos.net recomiendan a las familias:
Conversar abiertamente sobre los riesgos de interactuar con desconocidos.
Asegurarse de que los niños ingresen su fecha de nacimiento correcta.
Mantener el juego en espacios compartidos del hogar.
Acompañar la experiencia de juego e incluso participar con ellos.
Roblox y la necesidad de regulación
Especialistas y ONGs insisten en que el cuidado familiar debe complementarse con políticas públicas que regulen el accionar de estas empresas. El objetivo: proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en un entorno digital donde las fronteras entre entretenimiento y riesgo son cada vez más difusas.