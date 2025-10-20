Secciones
SociedadEducación

"Para nosotros la desconexión digital es volver a conectar con el otro": alumnos ganan un premio por un proyecto de menos uso de pantallas

En la escuela municipal Gabriela Mistral, un grupo de jóvenes transformó la rutina dentro del aula (y fuera de ella) en un acto de "conexión humana". Su proyecto ganó una convocatoria nacional antes de recibir también un reconocimiento en el Concejo Deliberante.

EN GRUPO. Los alumnos de 5° A que se involucraron en la iniciativa de cambiar los teléfonos por conexiones cara a cara dentro de la escuela. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO. EN GRUPO. Los alumnos de 5° A que se involucraron en la iniciativa de cambiar los teléfonos por conexiones cara a cara dentro de la escuela. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 7 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
1

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
2

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”
3

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”
4

En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
5

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
6

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Más Noticias
Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está triste

El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está "triste"

Padrón electoral en Tucumán: dónde voto en octubre de 2025

Padrón electoral en Tucumán: dónde voto en octubre de 2025

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir en el inicio de la semana

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir en el inicio de la semana

Comentarios