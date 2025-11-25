Caso $Libra: tras meses de inactividad, detectaron movimientos sospechosos por U$S9 millones

La querella advirtió que existe un riesgo inminente de que un total de U$S94,5 millones desaparezcan del radar judicial. El temor se funda en un hallazgo forense: el 16 de noviembre se detectó una "prueba de concepto" donde una billetera ligada a Libra convirtió 1,36 millones de tokens y, en menos de dos minutos, los envió a través del protocolo *NEAR Intents* hacia una dirección blindada de ZCash, una criptomoneda diseñada matemáticamente para ser inrastreable.