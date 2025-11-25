Caso $Libra: tras meses de inactividad, detectaron movimientos sospechosos por U$S9 millones

El "Caso Libra" sumó un nuevo capítulo de tensión financiera y judicial. El experto en criptomonedas Fernando Molina alertó sobre la reactivación de billeteras digitales que permanecían dormidas desde el 15 de febrero. Según detalló, se detectó la transferencia de 69.000 unidades de la criptomoneda SOL, equivalentes a unos U$S9 millones, mediante una compleja ingeniería financiera diseñada para borrar huellas.
La ruta del dinero
La operación se ejecutó en etapas. Los fondos salieron de una cuenta identificada como “Milei” hacia otra denominada “oHtMM”. Desde allí, el capital se atomizó en envíos menores de 200, 600 y 700 SOL hacia una tercera billetera (“2B7NY”).
Molina explicó que el *modus operandi* es típico de las maniobras de lavado: los operadores convierten los tokens SOL a dólares digitales (USDC) y utilizan el protocolo *deBridge* para enviarlos a otras cadenas de bloques (blockchains), donde la trazabilidad se pierde definitivamente.
Alerta roja en Nueva York
Estos movimientos coinciden con un momento crítico en los tribunales de Estados Unidos. El bufete Burwick Law, que lidera la demanda colectiva de los damnificados, presentó un recurso de emergencia ante la jueza federal Jennifer Rochon para congelar los activos y evitar la "destrucción irreversible" de pruebas.
La querella advirtió que existe un riesgo inminente de que un total de U$S94,5 millones desaparezcan del radar judicial. El temor se funda en un hallazgo forense: el 16 de noviembre se detectó una "prueba de concepto" donde una billetera ligada a Libra convirtió 1,36 millones de tokens y, en menos de dos minutos, los envió a través del protocolo *NEAR Intents* hacia una dirección blindada de ZCash, una criptomoneda diseñada matemáticamente para ser inrastreable.
Pese a la contundencia de los datos técnicos, la defensa de los acusados Hayden Davis y Benjamin Chow rechazó el pedido, calificando los argumentos de "falaces" y reiterativos.
La conexión política: reuniones en Olivos
Mientras los fondos se mueven en la blockchain, la trama política se espesa en Argentina. El diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora de Libra, reveló registros de ingresos a la Quinta de Olivos que conectan a funcionarios con el caso.
Según la denuncia, el 10 de noviembre de 2024, Diego Spagnuolo (entonces titular de la ANDIS) y Mauricio Novelli (organizador del Tech Forum y vinculado a Libra) ingresaron a la residencia presidencial a las 18:46 y 18:38 respectivamente. Un dato llamativo es que en los registros oficiales no consta el horario de salida de ninguno de los dos.