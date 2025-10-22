Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Según indicó la agencia espacial, los restos del cometa Halley podrán verse tanto en el hemisferio norte como en el Sur, trayectoria en la que está incluida la Argentina. En nuestro país, el fenómeno estará más claro en la noche del miércoles y su avistaje será bastante fácil porque se da cerca de la Luna nueva de octubre, donde la oscuridad primará y las estrellas podrán verse radiantes en el cielo.