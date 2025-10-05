Secciones
Un cometa recién descubierto y dos lluvias de estrellas brillarán en el cielo de octubre en Chile

Octubre será un mes fascinante para los amantes del cielo nocturno en Chile.

Hace 1 Hs

El cielo nocturno de Chile se convertirá en un escenario astronómico de primer nivel durante octubre y ofrecerá a los observadores dos espectáculos celestes imperdibles. Por un lado, la primavera trae consigo una de las lluvias de estrellas más consistentes del año. Pero la verdadera sorpresa viene de la mano de un huésped inesperado: un cometa recién descubierto que realizará su máximo acercamiento a la Tierra.

Este doble fenómeno convierte al décimo mes del año en una cita obligada para los aficionados a la astronomía y para el público general. Con la promesa de cielos despejados y temperaturas más agradables, las condiciones son perfectas para desplegar la manta y mirar hacia las estrellas. Descubre en todos los detalles: desde las fechas y horas clave hasta la ubicación exacta para no perderte ni el brillo del fugaz cometa ni el rastro luminoso de la lluvia de estrellas sobre el territorio nacional. 

Cometa C/2025 R2: el visitante del mes

Durante todo octubre será visible el cometa C/2025 R2 (SWAN), un visitante recién descubierto que podrá observarse con binoculares desde el hemisferio sur. Su mejor momento llegará el 5 de octubre, cuando alcance su máximo brillo y su distancia mínima a la Tierra.

Para verlo, busca un lugar oscuro, lejos de la contaminación lumínica y dirige la vista hacia el este-sureste poco antes del amanecer. Con algo de suerte, será posible distinguir su característica coma verdosa e incluso parte de su cola. Este evento lo convierte en uno de los grandes atractivos astronómicos del mes.

Dos lluvias de estrellas iluminarán octubre: esta será la mejor para ver desde Chile

Octubre también estará marcado por dos lluvias de estrellas. Las Dracónidas, activas entre el 6 y el 10 de octubre, alcanzarán su máximo la noche del 8 de octubre. Produce en torno a unos 5 meteoros por hora. Sin embargo, el brillo de la superluna podría dificultar su visibilidad, y además su observación será más óptima desde el hemisferio norte.

Más espectaculares serán las Oriónidas, activas del 2 de octubre al 7 de noviembre y con un máximo entre el 20 y el 21 de octubre. Esta lluvia, formada por restos del famoso cometa Halley, puede generar hasta 20 meteoros por hora. La luna nueva del 21 dejará cielos oscuros, ideales para disfrutar del fenómeno a simple vista.

