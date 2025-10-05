Un cometa recién descubierto y dos lluvias de estrellas brillarán en el cielo de octubre en Chile

Este doble fenómeno convierte al décimo mes del año en una cita obligada para los aficionados a la astronomía y para el público general. Con la promesa de cielos despejados y temperaturas más agradables, las condiciones son perfectas para desplegar la manta y mirar hacia las estrellas. Descubre en todos los detalles: desde las fechas y horas clave hasta la ubicación exacta para no perderte ni el brillo del fugaz cometa ni el rastro luminoso de la lluvia de estrellas sobre el territorio nacional.