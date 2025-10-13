La NASA bajo presión: el lanzamiento del 11° megacohete pone en duda su lugar en la carrera espacial

Una carrera vertiginosa, la presión política y científico y un desafío tecnológico y humano de proporciones colosales. La segunda llegada de los humanos a la Luna y la primera a Marte supone un reto descomunal, exacerbado por los apremiantes plazos de tiempo. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) podría encontrarse en aprietos ante su ambicioso plan de regresar al satélite natural en 2027.
El proyecto de la agencia espacial de llegar a la Luna para 2027 enfrenta un escepticismo cada vez más compartido a medida que los intentos por concretarlo fallan y el plazo se vuelve cada más corto. La NASA se prepara para lanzar esta noche su última prueba de su megacohete, el Starship de Space X, mientras los funcionarios y expertos de la industria espacial se enfrentan a la difícil realidad de que el ambicioso plan para superar a China en su regreso a la superficie lunar podría estar a punto de vencer.
Esta noche sería decisiva para la NASA y los Estados Unidos, en una carrera espacial cada vez más intimidante. Hoy, SpaceX realizará el 11° vuelo de prueba de su cohete Starship, el sistema de cohetes más grande jamás construido. El horario estipulado será las 7:15 p.m hora de Miami y saldrá desde las instalaciones de lanzamiento de la compañía del sur de Texas.
La incertidumbre y la urgencia sobre Starship
Este hecho se suma a la incertidumbre de si Starship funcionará. Este cohete, que sería clave para una parte del viaje lunar aún se encuentra en las etapas iniciales del largo y laborioso proceso de desarrollo. Hasta ahora, partes del vehículo fallaron de manera dramática durante seis de sus diez vuelos de prueba. Otro prototipo explotó recientemente durante pruebas en tierra.
El megacohete aún no alcanzó varios hitos clave de prueba. Esto incluye descubrir cómo recargar el combustible de Starship mientras está estacionado en órbita alrededor de la Tierra. Ese paso es necesario dado el diseño y el enorme tamaño del vehículo, pero nunca se intentó antes con ninguna nave espacial.
Un lanzamiento que necesita triunfar
Nunca hubo tanto en juego. Bill Nye, el científico y director ejecutivo de The Planetary Society, advirtió recientemente que China casi con seguridad enviará astronautas a la Luna en los próximos cinco años. Su evaluación refleja un creciente consenso entre los expertos espaciales, quienes creen que Estados Unidos enfrenta una ardua batalla para recuperar el título que obtuvo por primera vez durante la era Apolo hace más de medio siglo.
Starship se convirtió en la esperanza de la estrategia lunar de la NASA y la nave están puesta todas las expectativas de la comunidad espacial estadounidense. El undécimo vuelo de prueba, programado para el lunes a las 19:15 ET desde el sur de Texas, representa otro paso crucial para determinar si Starship puede cumplir su enorme promesa.