La NASA bajo presión: el lanzamiento del 11° megacohete pone en duda su lugar en la carrera espacial

El proyecto de la agencia espacial de llegar a la Luna para 2027 enfrenta un escepticismo cada vez más compartido a medida que los intentos por concretarlo fallan y el plazo se vuelve cada más corto. La NASA se prepara para lanzar esta noche su última prueba de su megacohete, el Starship de Space X, mientras los funcionarios y expertos de la industria espacial se enfrentan a la difícil realidad de que el ambicioso plan para superar a China en su regreso a la superficie lunar podría estar a punto de vencer.