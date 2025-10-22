Horóscopo chino: los tres signos que deberán cuidar su dinero en 2026, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino 2026 se prepara para uno de sus ciclos más energéticos: el año del Caballo de Fuego. Este período, conocido por su intensidad, pasión y la velocidad con la que los acontecimientos se suceden, exige una especial cautela en la toma de decisiones, sobre todo en el plano económico. Ludovica Squirru analizó las influencias de este fogoso equino y lanzó una advertencia crucial para tres signos en especial