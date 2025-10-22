El horóscopo chino 2026 se prepara para uno de sus ciclos más energéticos: el año del Caballo de Fuego. Este período, conocido por su intensidad, pasión y la velocidad con la que los acontecimientos se suceden, exige una especial cautela en la toma de decisiones, sobre todo en el plano económico. Ludovica Squirru analizó las influencias de este fogoso equino y lanzó una advertencia crucial para tres signos en especial
Según las proyecciones de Squirru para el inminente ciclo, tres signos específicos del zodiaco chino deberán ejercer una vigilancia financiera extrema. Ante la posibilidad de gastos inesperados o inversiones arriesgadas, el llamado es a la prudencia y la gestión rigurosa. ¿Cuáles son los tres signos que, según la astróloga, tendrán que cuidar rigurosamente su dinero durante el Año del Caballo de Fuego para evitar contratiempos en sus bolsillos?
Horóscopo chino: los tres signos que deberán cuidar su dinero en 2026, según Ludovica Squirru
“El Caballo de Fuego no conoce límites: avanza, rompe estructuras y se atreve a más, pero también puede caer en la impulsividad y el exceso”, expresó Ludovica Squirru es su libro de predicciones. En ese sentido, explicó que esta energía, vinculada al movimiento, la creatividad y la rebeldía, demandará equilibrio y sabiduría para evitar decisiones apresuradas o conflictos innecesarios.
Además, advirtió que los signos Rata, Gallo y Conejo deberán tener especial cuidado con los aspectos financieros y emocionales, mientras que Dragón, Tigre y Mono podrían aprovechar un período favorable, con nuevas oportunidades laborales, proyectos creativos y vínculos influyentes.
“El Caballo de Fuego premia a quienes se animan a soñar en grande, pero exige responsabilidad y enfoque”, enfatizó Squirru, al tiempo que anticipó que el 2026 estará cargado de transformaciones profundas a nivel global.
En este escenario, Squirru aconseja aprovechar los primeros meses del año para planificar con claridad, sembrar nuevas ideas y fortalecer los lazos personales y laborales, ya que la segunda mitad del ciclo será mucho más intensa, dinámica y exigente.
En el plano individual, el Caballo de Fuego impulsa a renacer con pasión, dejar atrás los temores y lanzarse a nuevos desafíos con valentía. Sin embargo, la astróloga advierte sobre la importancia de mantener el equilibrio: “No se trata de correr sin rumbo, sino de aprender a galopar en la dirección correcta”.