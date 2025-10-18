Horóscopo chino octubre 2025: los signos que tendrán cambios positivos en la segunda mitad del mes

Uno de esos beneficiados será el Caballo, el cual ingresará en una fase de prosperidad económica. Para este signo se abren nuevos caminos, tanto en lo laboral como en lo económico, con posibilidades de ascensos, nuevos contratos o ganancias inesperadas. Pero también deberán ser cuidadosos y mantener el enfoque para evitar decisiones impulsivas. La constancia será la clave para conquistar esos logros.