Horóscopo chino octubre 2025: los signos que tendrán cambios positivos en la segunda mitad del mes

Desde la llegada del portal energético del 10/10, la vida de algunos signos está destinada a cambiar. Con este importante acontecimiento, una nueva etapa de expansión se abrió para los animales del horóscopo chino, que en esta segunda semana del mes de octubre encontrarán movimientos sumamente positivos en su vida.
Este nuevo ciclo al que se enfrentan los animales del zoo zodiacal estará marcado por impulsos que los llevarán al crecimiento personal, profesional y emocional. Ciertas energías del ciclo lunar favorecerán el progreso de estos signos en las distintas áreas de su vida, por lo que no querrán desaprovechar las dinámicas astrales que los posicionarán en un nuevo y mejor lugar.
Los signos que notarán el progreso en Octubre
Caballo
Uno de esos beneficiados será el Caballo, el cual ingresará en una fase de prosperidad económica. Para este signo se abren nuevos caminos, tanto en lo laboral como en lo económico, con posibilidades de ascensos, nuevos contratos o ganancias inesperadas. Pero también deberán ser cuidadosos y mantener el enfoque para evitar decisiones impulsivas. La constancia será la clave para conquistar esos logros.
Serpiente
La segunda mitad de octubre será un momento de renovación para la Serpiente, que se liberará de trabas que venían limitando su crecimiento, especialmente en lo sentimental. Así es como este signo descifrará aquellas inquietudes de su interior, podrá cerrar etapas y definir objetivos a largo plazo. En esta segunda semana de octubre, la serenidad y la intuición serán sus mayores aliadas.
Buey
El Buey vivirá la tranquilidad de la estabilidad y el equilibrio financiero. Para este signo, en estas semanas encontrará el orden y verá como proyectos que estaban demorados comienzan a concretarse, aportando tranquilidad y seguridad. Los expertos aconsejan revisar los gastos, cuidar los recursos y evitar cambios drásticos hasta fin de mes.
Cabra
Octubre estimulará todos los sentidos creativos de La Cabra. Este mes se perfila como un momento propicio para emprender, estudiar o iniciar algo nuevo que conecte con sus valores y pasiones.
También se recomiendan actividades que fortalezcan la calma mental, como la meditación o la escritura, para canalizar la energía del cambio.
Cerdo
Por último, el Cerdo es de los signos beneficiados con un tránsito de armonía afectiva. Las relaciones se fortalecen y surgen oportunidades para consolidar vínculos o conocer a alguien especial.
Desde el plano financiero, se vislumbran ingresos o mejoras, aunque será importante evitar la comparación y mantener la humildad ante el éxito.