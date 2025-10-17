Horóscopo chino: qué cambios drásticos vivirá cada signo antes de fin de año, según Ludovica Squirru

El Conejo vivirá un año de independencia y autocuidado. La energía del 2025 lo enfrentará a momentos de incertidumbre, por lo que deberá encontrar estabilidad interna para no depender de otros. Este será un buen momento para redefinir sus metas personales y además: fortalecer vínculos con amistades confiables, establecer límites claros para proteger su energía y fomentar la creatividad como medio de relajación y equilibrio.