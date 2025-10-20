Horóscopo chino: el signo que mejorará sus finanzas y estabilizará su economía a fines de octubre

A octubre aún le quedan algunos días antes de terminar, por lo que las chances de que nuestra fortuna cambie aún siguen en pie. El horóscopo chino, la sabiduría oriental basada en ciclos de 12 años, advirtió que los signos que se encontraban en conflicto con sus finanzas podrán hallar el equilibrio y la estabilidad en lo que resta de este mes. Según la astróloga Ludovica Squirru, estos animales se verán beneficiados por la energía del cosmos.