Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: el signo que mejorará sus finanzas y estabilizará su economía a fines de octubre

Las presiones se liberarán para uno de los signos de la astrología oriental, según indicó la pitonisa.

El signo del horóscopo que mejorará sus finanzas. El signo del horóscopo que mejorará sus finanzas.
Hace 3 Hs

A octubre aún le quedan algunos días antes de terminar, por lo que las chances de que nuestra fortuna cambie aún siguen en pie. El horóscopo chino, la sabiduría oriental basada en ciclos de 12 años, advirtió que los signos que se encontraban en conflicto con sus finanzas podrán hallar el equilibrio y la estabilidad en lo que resta de este mes. Según la astróloga Ludovica Squirru, estos animales se verán beneficiados por la energía del cosmos.

Horóscopo chino octubre 2025: los signos que tendrán cambios positivos en la segunda mitad del mes

Horóscopo chino octubre 2025: los signos que tendrán cambios positivos en la segunda mitad del mes

Habrá signos que este mes encontrarán cambios muy favorables en el ámbito económico. Octubre es un tiempo que está influenciado por el signo del Perro, cuya energía entra en conflicto con la del Dragón, regente del año actual. Aquella interacción beneficiará a uno de los animales del zoo zodiacal.

El signo que podrá estabilizar su economía

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, basadas en las indicaciones de la astrología oriental, serán los nacidos bajo el signo del Conejo los que se podrán ponerse al día con sus asuntos pendientes y así encontrar el alivio económico que hace tiempo se lleva sus esfuerzos. “Podrán regularizar deudas y encontrar estabilidad en temas burocráticos”, señaló la pitonisa al comentar cuál sería la fortuna del resto de signos en lo que queda de octubre.

Los signos que deberán ser cuidados con sus finanzas

Mientras que otros signos se encontrarán en una situación opuesta, ya que el enfrentamiento energético entre el Perro y el Dragón también repercutirán en tensiones y desafíos para otros signos, en los que se incluye el plano económico. El Caballo será uno de los afectados, por lo que deberá ser cuidadoso con su economía, ya que la impulsividad y el exceso podrían llevarlo por caminos poco favorables.

Además, la pitonisa advirtió que los signos Rata, Gallo y Conejo deberán tener especial cuidado con los aspectos financieros y emocionales. Otros signos como el Dragón, Tigre y Mono podrían aprovechar un período favorable, con nuevas oportunidades laborales, proyectos creativos y vínculos influyentes.

“El Caballo de Fuego premia a quienes se animan a soñar en grande, pero exige responsabilidad y enfoque”, enfatizó Squirru, al tiempo que anticipó que el 2026 estará cargado de transformaciones profundas a nivel global.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
1

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
2

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
4

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
5

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
6

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Más Noticias
Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios