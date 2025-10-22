Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Los eventos de cierre de campaña de las listas que competirán en las urnas este domingo se multiplicarán en las próximas 48 horas dado que el viernes a las 8 comenzará la veda electoral en todo el país. Y en Tucumán, las nueve listas que competirán por las cuatro bancas que estarán en juego en Diputados apelarán a distintas estrategias para bajarle el telón a las actividades proselitistas, desde actos y caminatas, hasta caravanas y choripaneada.
Siguiendo el orden de ubicación en la Boleta Única de Papel (BUP), Unidos por Tucumán tiene previsto su acto de cierre en el club All Boys, mañana a las 20. Previo a eso, el espacio que propone a Roberto Sánchez y Micaela Viña, entre otros, recorrerá localidades como Alberdi, Alderetes y Banda del Río Salí.
El Frente Tucumán Primero que encabeza el gobernador -en uso de licencia- Osvaldo Jaldo no tendrá un único acto de cierre, sino que serán varios los que se sucederán entre hoy y mañana, tal como viene ocurriendo en las últimas semanas. Dirigentes del oficialismo indicaron que están previstos actos en Aguilares y en Alberdi, donde el domingo se elegirá simultáneamente intendente y concejales. Mañana, en tanto, el último de los eventos se convocó en la rotonda del pie del cerro de Yerba Buena, desde las 18.
La Libertad Avanza, en tanto, tiene previsto realizar hoy el cierre de campaña con una “caravana de la libertad” junto a Federico Pelli y Soledad Molinuevo. Se informó que la concentración se llevará a cabo en el parque Avellaneda desde las 18, y que desde allí se trasladarán hasta la plaza Independencia. Convocaron a llevar banderas argentinas.
El Frente del Pueblo Unido, que tiene como principales figuras a Silvio Bellomio y a Alejandra Medina, no tenía confirmada una acción final de campaña hasta el cierre de esta nota. Fuerza Republicana, que postula a Ricardo Bussi y a Sandra Orquera como primeros candidatos, informó que no realiza actos antes de los comicios.
Una salida popular
Por Política para la Clase Obrera, Raquel Grassino, Diego Carrazán y los demás candidatos indicaron que tendrán un acto de cierre de campaña hoy por la tarde en las peatonales del microcentro. En tanto que el candidato Sebastián Solis, del Partido del Trabajo y del Pueblo, informó que bajarán el telón de campaña mañana a las 21 en un bar de Chacabuco 244. Indicó que se compartirán choripanes, música y algunos discursos. “Vení a brindar por la construcción de una salida popular”, expusieron en las imágenes de difusión.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad informó que, al igual que Política para la Clase Obrera, su cierre será hoy en las peatonales Muñecas y Mendoza, desde las 18.30, con Alejandra Arreguez y Martín Correa a la cabeza.
CREO, en tanto, también realizará una caravana hoy desde las 18.30, desde la Capital hasta Yerba Buena. La convocatoria será en la calle de Tucumán Lawn Tennis Club, en el parque 9 de Julio, hasta la intersección de Darwin y avenida Aconquija. Está previsto que encabecen la caravana Paula Omodeo y Sebastián Murga.
Acto del PJ: "Rumbo a un triunfo contundente"
El candidato del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, encabezó ayer un multitudinario encuentro en Alderetes, donde recibió el respaldo del espacio político que conduce Julio Silman. El gobernador en uso de licencia remarcó la importancia de la unidad del peronismo. “No tengo duda de que el Frente Tucumán Primero se encamina a un triunfo contundente. Eso es producto de un peronismo unido”, manifestó.