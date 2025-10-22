Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una salida popular

Por Política para la Clase Obrera, Raquel Grassino, Diego Carrazán y los demás candidatos indicaron que tendrán un acto de cierre de campaña hoy por la tarde en las peatonales del microcentro. En tanto que el candidato Sebastián Solis, del Partido del Trabajo y del Pueblo, informó que bajarán el telón de campaña mañana a las 21 en un bar de Chacabuco 244. Indicó que se compartirán choripanes, música y algunos discursos. “Vení a brindar por la construcción de una salida popular”, expusieron en las imágenes de difusión.