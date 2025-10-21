El "rompecabezas" de Federico van Mameren: “Llegamos al final de la campaña con la economía a los tumbos y los liderazgos en crisis”

“Ya llegaron los momentos de definición. Y cuando volvamos a vernos, vos ya habrás tomado la decisión más linda y trascendental de esta democracia que nos toca vivir”, comenzó diciendo Federico van Mameren, conductor de Panorama Tucumano, en la última edición antes de las elecciones.
Van Mameren ofreció un repaso tan crítico como realista del escenario político actual, en el que la incertidumbre y la falta de liderazgo se mezclan con una economía que no logra estabilizarse.
“Llegamos al final de la carrera con sustos y la economía a los tumbos”
El periodista describió el cierre de campaña como una “final de carrera” inesperada.
“Llegamos con sustos, con la economía a los tumbos. Ese final no era el previsto, ni el Presidente lo había imaginado. Y por eso el tío Donald Trump es el que da oxígeno hasta el 26 de octubre. ¿Y después qué?”, se preguntó.
La metáfora resume una sensación general: el país llega a las elecciones exhausto, sin rumbo claro, y con una economía que avanza entre sobresaltos.
Van Mameren también apuntó contra el estilo de conducción de Javier Milei.
“Milei nos hizo llegar de manera confusa. Dijo que solo hablaba de economía, pero la economía llega a los tumbos. Mientras hizo política, le fue bien: controló el Congreso, la calle, incluso a los gobernadores. El problema fue cuando se peleó con todos. Así terminó masticando sus errores”, analizó.
Y agregó una reflexión más amplia: “En la Argentina pasa algo con los líderes. Tienen apoyo popular, reciben el diploma de líderes, pero no saben cómo ejercer su liderazgo”.
Un diagnóstico breve, pero certero, sobre la dificultad de gobernar sin diálogo ni estrategia.
Tucumán, entre la expectativa y la incertidumbre
El conductor dedicó también un tramo de su análisis al escenario provincial.
En Tucumán, dijo, el gobernador Osvaldo Jaldo “no tuvo otra opción que ser candidato testimonial”, en una elección que puede redefinir los equilibrios de poder.
En la oposición, la situación es aún más confusa:
“Hay una tobillera y un balcón”, ironizó, aludiendo a los contrastes entre sus figuras más visibles. “Y después, algunos actores secundarios que están viendo qué pasa el domingo”, añadió.
Van Mameren destacó además el papel que podrían jugar Schiaretti y las Provincias Unidas, dentro de un peronismo que “todavía no le encuentra la vuelta” al nuevo mapa político nacional.
“El resultado no cambiará mucho las cosas”
Van Mameren bajó las expectativas sobre el impacto de los resultados:
“Cualquiera sea el resultado, no va a cambiar mucho las cosas. El Congreso no se modificará demasiado. Quien quiera gobernar tendrá que negociar y hacer acuerdos; de lo contrario, el oficialismo no podrá seguir”.
Y remató: “El resultado del domingo no determinará políticas, sino necesidades”.
Las claves tucumanas: Bussi, Jaldo, Chahla, Sánchez y Campero
El periodista enumeró a los protagonistas del tablero tucumano que podrían definir su futuro político según los resultados:
Ricardo Bussi “juega una carta importante, a futuro o al final, después de una campaña marcada por la confusión”.
Osvaldo Jaldo llega confiado: “Cree que sacará un diputado más, aunque lo central será ver cómo queda su relación con Milei después del 26”.
Rossana Chahla, aunque no es candidata, tendrá un rol clave: “Los resultados en San Miguel de Tucumán, donde es intendenta, serán decisivos”.
Roberto Sánchez deberá leer con cuidado su desempeño: “El domingo mostrará si su resultado es el piso o el techo”. Lo mismo pasa con CREO.
Y sobre Mariano Campero, dejó la incógnita abierta: “¿Dónde queda dentro de este rompecabezas político?”.
“La última pieza la ponés vos”
Para cerrar, Van Mameren apeló a la participación ciudadana: “Hasta acá el rompecabezas de esta campaña compleja. La última pieza la ponés vos el domingo”.
Una frase que sintetiza el espíritu de su editorial y la tensión de estas horas: la política está en crisis, pero la decisión final sigue estando en manos del votante.