Elecciones 2025: Macchiarola ratificó su respaldo a Sánchez y apuntó a consolidar la oposición

Macchiarola recordó que desde hace seis meses viene impulsando la unidad del no peronismo, aunque el acuerdo no se concretó. “A partir del 27 de octubre vamos a seguir trabajando para que eso suceda. De cara al 2027 tiene que haber una boca única de expendio, como hace el peronismo. De 10 ideas coincidimos en ocho y por las dos que no coincidimos aparecen tres listas. Eso debemos revisarlo como espacio”, planteó.