Elecciones 2025: Macchiarola ratificó su respaldo a Sánchez y apuntó a consolidar la oposición

El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, expresó este lunes un fuerte respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez y planteó la necesidad de consolidar un frente opositor único en la provincia. “Lo veo motivado, lo veo acelerando a fondo en esta recta final. Creo que va a ser una buena elección y que va a revalidar su banca”, afirmó en LA GACETA.
Macchiarola recordó que desde hace seis meses viene impulsando la unidad del no peronismo, aunque el acuerdo no se concretó. “A partir del 27 de octubre vamos a seguir trabajando para que eso suceda. De cara al 2027 tiene que haber una boca única de expendio, como hace el peronismo. De 10 ideas coincidimos en ocho y por las dos que no coincidimos aparecen tres listas. Eso debemos revisarlo como espacio”, planteó.
El intendente valoró que Yerba Buena sea hoy un municipio “codiciado” por distintos sectores políticos y aseguró que eso responde al trabajo de gestión realizado. “Nos alegra que sea así: quiere decir que algo bien habremos hecho. Vamos a seguir trabajando por los vecinos, con más obras, maquinaria, pavimento, iluminación LED y espacios públicos de calidad. Para eso nos eligieron”, dijo.
Polémica con un comerciante por la obra en Solano Vera
Durante la entrevista con LG Play, Macchiarola también respondió a las críticas de un comerciante de la zona de Solano Vera, quien había cuestionado públicamente la posible prohibición de estacionar en algunos sectores a raíz de la inminente obra vial.
“Lo primero que le dije fue: ‘¿Por qué no preguntas primero?’ Lo que se hizo fue una publicación de una concejal para conocer opiniones, no se sentenció nada”.
El jefe municipal cuestionó duramente la postura del comerciante, quien incluso manifestó en televisión que prefería que no se hiciera la obra pluvial más importante de la historia de Yerba Buena si eso implicaba cortar la avenida.
“Ese comerciante es un enemigo de la obra pública en Yerba Buena, un enemigo declarado del progreso de la ciudad. Además, fue candidato a concejal de Ariel García. Me tiene sin cuidado su opinión”, lanzó.
Macchiarola sostuvo que la obra se realizará según lo previsto y que las consultas se harán con “los vecinos de buena fe”. “Sabemos que Solano Vera es una avenida saturada porque recibe tránsito de El Manantial, San Pablo y Lules. Vamos a ensancharla desde la plaza Vieja hasta el Camino de Sirga, y no nos van a detener. La obra se hace”, afirmó.
También informó que los trabajos comenzarán en unos 10 días y aclaró que no se interrumpirá completamente la circulación. “Vamos a trabajar por media calzada para que la molestia sea la menor posible”, explicó.