“The Texas Tribune”: cómo recuperar la confianza en la era de la sobreinformación
DESAFÍO. Se compite con la atención que la gente les da a sus celulares, dice Sonal Shah, junto a María Lorente. DESAFÍO. Se compite con la atención que la gente les da a sus celulares, dice Sonal Shah, junto a María Lorente.
Hace 3 Hs

En un contexto global marcado por la disminución de la confianza en los medios, Sonal Shah, directora ejecutiva de The Texas Tribune, destacó en conversación con María Lorente, directora de AFP para América Latina, la importancia de recuperar la credibilidad a través del contacto directo con la audiencia y la transparencia editorial y financiera.

“Hoy estamos reimaginando cómo reconstruir la confianza en una era de sobreinformación. Ya no competimos contra otros medios, sino contra la atención que la gente les da a sus celulares”, explicó Shah.

La llegada de Donald Trump al gobierno intensificó la erosión de la credibilidad de los medios en Estados Unidos. “El presidente está usando todo su poder y herramientas para ejecutar una estrategia en contra de la prensa. Ha estado hablando de por qué no se debería confiar en la prensa desde incluso antes de 2016”, agregó.

Cómo recuperar la credibilidad

Para la directora ejecutiva de The Texas Tribune, una de las principales maneras de reconstruir la confianza es estando disponibles para las comunidades locales. Para Shah, el periodismo debe estar presente donde está la audiencia: los ciudadanos pueden encontrar a los periodistas, dialogar con ellos y saber que existe un espacio para la conversación.

“Deberíamos centrarnos más en lo que sucede en las comunidades, en los precios, en la atención sanitaria y en la pérdida de viviendas, y menos en lo que dice cada día el presidente”, sostuvo Shah.

“Queremos más periodismo local: periodistas en las comunidades, escribiendo sobre lo que sucede ahí y generando conversaciones compartidas. No se trata de gustar a todos, sino de establecer un diálogo bidireccional”, comentó.

Modelo de negocios

Con respecto al modelo de financiamiento del medio, The Texas Tribune no depende de un solo donante u organización. El 25% proviene de fundaciones; otro 25% de individuos; otro 35% de eventos y actividades digitales; y un 10% de membresías.

“Estamos enfocándonos más en la membresía: personas que pagan menos de U$ 100 al año. Hoy es solo el 10%, pero si lo elevamos al 25% sería un salto importante. Texas tiene 33 millones de personas; 250.000 miembros pagando $100 cada uno sería una meta alcanzable”, concluyó Shah.

