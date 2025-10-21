Javier Milei ratificó que habrá cambios en su Gabinete tras las elecciones del 26 de octubre

"Las elecciones son muy importantes: es un momento bisagra que va a permitir viabilizar ciertos proyectos que hoy están empantanados". "Hicimos un montón, para mediados del año que viene la inflación va a desaparecer; se está limpiando todo el exceso de emisión del gobierno anterior; sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza... No digo que estamos bien, es un infierno tener 30% de pobres, pero hay que reconocer que hay seis millones de personas a las que antes no le alcanzaba para comer y hoy sí", precisó.