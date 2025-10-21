Javier Milei ratificó que habrá cambios en su Gabinete tras las elecciones del 26 de octubre

El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó este martes que hará cambios en el Gabinete luego de las elecciones legislativas, que se celebrarán este domingo 26 de octubre, y lanzó fuertes cuestionamientos contra el kirchnerismo.
En diálogo con Las mañanas con Andino (TV Pública), el mandatario afirmó que "de cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos".
Esta no fue la primera vez que Milei se refiere a futuros cambios en el Gobierno, y anteriormente tampoco descartó el ingreso de algunas figuras de PRO. En su momento aclaró que esto no respondía a un pedido de Mauricio Macri, pero sí ahondó en la importancia de incorporar a "personas súper experimentadas".
Elecciones de medio término y críticas a la oposición
En otro tramo del reportaje, el jefe de Estado apuntó contra la oposición y llamó al electorado a votar. "Una de la estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya, pero es mucho más importante de lo que creemos. Esta es la esencia del kirchnerismo", dijo.
"Nosotros tratamos de ser cuidadosos porque la cantidad de chicos que vienen es muy fuerte... Vienen llorando y me piden que salve al país. Los chicos, que son el futuro, ya la están viendo. No tienen filtro y, evidentemente, están viendo algo que los demás no: vienen y piden por su futuro, que nos les hipotequemos su futuro", subrayó.
Luego, sostuvo: "De esta experiencia los más grandes ya aprendimos, los ‘enojaditos de Macri’ permitieron que volviera el kirchnerismo -por la elección de Alberto Fernández en 2019-. Y no volvieron ni moderados ni mejores: del otro lado están los Gremlins, les tirás agua y se convierten en monstruos, el agua es el poder".
"Costó mucho conseguir la democracia, por lo que les pido que vayan a votar. Si no vota la gente de bien, los malos sí. No hay que permitir que decidan nuestro futuro los malos. Quiero pedirles a los argentinos que acompañen a LLA; creo que vamos por el rumbo correcto", subrayó.
Expectativas de cara al domingo
Por último, Milei consideró que un buen resultado para LLA este domingo sería uno en el que pudieran asegurarse un tercio en cada cámara. "Si además se fija con nuestros aliados más afines, podríamos llegar a 100 votos en la Cámara baja y conseguir quórum también sería posible", señaló.
"Las elecciones son muy importantes: es un momento bisagra que va a permitir viabilizar ciertos proyectos que hoy están empantanados". "Hicimos un montón, para mediados del año que viene la inflación va a desaparecer; se está limpiando todo el exceso de emisión del gobierno anterior; sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza... No digo que estamos bien, es un infierno tener 30% de pobres, pero hay que reconocer que hay seis millones de personas a las que antes no le alcanzaba para comer y hoy sí", precisó.
"No estoy diciendo que somos Suiza, pero estamos a mitad de camino. No podemos volver a lo que hacían los kirchneristas... No estoy diciendo que la jubilación sea la panacea, pero de U$S80 a U$S300 estamos mejor. Hay que elegir la libertad o la esclavitud, entre estabilidad económica e inflación desbordante: por eso le pedimos a la gente que no afloje, sabemos que es duro y está claro que falta, pero la tendencia es la correcta", sentenció.