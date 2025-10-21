Secciones
Política

Javier Milei ratificó que habrá cambios en su Gabinete tras las elecciones del 26 de octubre

El mandatario explicó que la los cambios tendrán como finalidad lograr los objetivos de las reformas de segunda generación.

LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ.
Hace 43 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó este martes que hará cambios en el Gabinete luego de las elecciones legislativas, que se celebrarán este domingo 26 de octubre, y lanzó fuertes cuestionamientos contra el kirchnerismo. 

En diálogo con Las mañanas con Andino (TV Pública), el mandatario afirmó que "de cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos".

Esta no fue la primera vez que Milei se refiere a futuros cambios en el Gobierno, y anteriormente tampoco descartó el ingreso de algunas figuras de PRO. En su momento aclaró que esto no respondía a un pedido de Mauricio Macri, pero sí ahondó en la importancia de incorporar a "personas súper experimentadas". 

Elecciones de medio término y críticas a la oposición

En otro tramo del reportaje, el jefe de Estado apuntó contra la oposición y llamó al electorado a votar. "Una de la estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya, pero es mucho más importante de lo que creemos. Esta es la esencia del kirchnerismo", dijo.

"Nosotros tratamos de ser cuidadosos porque la cantidad de chicos que vienen es muy fuerte... Vienen llorando y me piden que salve al país. Los chicos, que son el futuro, ya la están viendo. No tienen filtro y, evidentemente, están viendo algo que los demás no: vienen y piden por su futuro, que nos les hipotequemos su futuro", subrayó.

Luego, sostuvo: "De esta experiencia los más grandes ya aprendimos, los ‘enojaditos de Macri’ permitieron que volviera el kirchnerismo -por la elección de Alberto Fernández en 2019-. Y no volvieron ni moderados ni mejores: del otro lado están los Gremlins, les tirás agua y se convierten en monstruos, el agua es el poder".

"Costó mucho conseguir la democracia, por lo que les pido que vayan a votar. Si no vota la gente de bien, los malos sí. No hay que permitir que decidan nuestro futuro los malos. Quiero pedirles a los argentinos que acompañen a LLA; creo que vamos por el rumbo correcto", subrayó.

Expectativas de cara al domingo 

Por último, Milei consideró que un buen resultado para LLA este domingo sería uno en el que pudieran asegurarse un tercio en cada cámara. "Si además se fija con nuestros aliados más afines, podríamos llegar a 100 votos en la Cámara baja y conseguir quórum también sería posible", señaló.

"Las elecciones son muy importantes: es un momento bisagra que va a permitir viabilizar ciertos proyectos que hoy están empantanados". "Hicimos un montón, para mediados del año que viene la inflación va a desaparecer; se está limpiando todo el exceso de emisión del gobierno anterior; sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza... No digo que estamos bien, es un infierno tener 30% de pobres, pero hay que reconocer que hay seis millones de personas a las que antes no le alcanzaba para comer y hoy sí", precisó. 

"No estoy diciendo que somos Suiza, pero estamos a mitad de camino. No podemos volver a lo que hacían los kirchneristas... No estoy diciendo que la jubilación sea la panacea, pero de U$S80 a U$S300 estamos mejor. Hay que elegir la libertad o la esclavitud, entre estabilidad económica e inflación desbordante: por eso le pedimos a la gente que no afloje, sabemos que es duro y está claro que falta, pero la tendencia es la correcta", sentenció. 

Temas Javier Milei TucumánBuenos AiresMauricio MacriAlberto FernándezLa Libertad AvanzaElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Coloquio de IDEA: Luis Caputo prometió a los empresarios avanzar con las reformas laboral y tributaria

Coloquio de IDEA: Luis Caputo prometió a los empresarios avanzar con las reformas laboral y tributaria

Macri le pidió al Gobierno que tras las elecciones convoque al diálogo: “Humildad y honestidad”

Macri le pidió al Gobierno que tras las elecciones convoque al diálogo: “Humildad y honestidad”

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Camino al 26 de octubre: radicales, peronistas y libertarios plasmaron visiones antagónicas en su plataforma electoral

Camino al 26 de octubre: radicales, peronistas y libertarios plasmaron visiones antagónicas en su plataforma electoral

Lo más popular
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
1

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
3

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
5

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado
6

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Ricardo Bussi le contestó a Javier Milei: “Ese video es mío y lo puedo usar cuando yo quiera”

Ricardo Bussi le contestó a Javier Milei: “Ese video es mío y lo puedo usar cuando yo quiera”

La Libertad Avanza denunció a Bussi por uso indebido de la imagen de Milei en la campaña electoral

La Libertad Avanza denunció a Bussi por uso indebido de la imagen de Milei en la campaña electoral

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”

Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Comentarios