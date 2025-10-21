Elecciones 2025: ordenaron a Fuerza Republicana retirar las publicidades con la imagen de Milei

La denuncia se basa en el artículo 38 de la Constitución Nacional (CN) y en los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298), que garantiza “la autonomía de los partidos políticos y su derecho a definir libremente su doctrina, símbolos, candidatos y alianzas”. Se acusa a Fuerza Republicana de usar sin autorización la imagen del Presidente y símbolos de “La Libertad Avanza”, afectando ilegítimamente su identidad institucional.