El secreto para que tu auto esté impecable: cinco cambios que lo mantendrán siempre limpio

Si hay un espacio que refleja la velocidad de nuestra rutina diaria, ese es nuestro auto. Se convierte en oficina, comedor y sala de espera, especialmente cuando intentamos ganarle tiempo al reloj. Es común que, entre el apuro de la mañana y los trayectos largos, el auto comience a acumular migas, manchas de café y restos de algún snack. Pero mantenerlo limpio no tiene por qué ser una tarea hercúlea.
Los organizadores profesionales y expertos de El Mueble, medio especializado en limpieza y orden, destilaron la sabiduría en cinco trucos que son pequeños en esfuerzo, pero muy poderosos en resultado. Estos gestos sencillos te ayudarán a renovar tu auto y mantener ese aspecto con el tiempo.
Consejos para mantener tu auto impecable
1. Colocá una pequeña papelera
Uno de los mayores desafíos para el orden es la basura que generamos sin darnos cuenta. Muchos conductores pasan largas horas al día en su auto, ya sea viajando a la oficina o moviéndose de un lugar a otro por trabajo. Esto lleva a que muchos coman alguna colación o tomen café de camino al trabajo, y el resultado inevitable es la acumulación de servilletas, envoltorios y vasos.
Para evitar que tu auto esté constantemente sucio y abarrotado de cosas, los expertos recomiendan una medida simple: colocar una pequeña papelera en un lugar accesible, como el posavasos. Otra alternativa práctica es colgar una bolsa de plástico con un gancho adhesivo. Es fundamental recordar vaciar esta bolsa o papelera al final del día para evitar la acumulación de basura y malos olores.
2. Revisá el contenido por temporadas
Tendemos a usar la baulera como si fuera un depósito, guardando objetos que solo son útiles en momentos específicos del año. El consejo de los especialistas es rotar los objetos por temporadas. Evitar llevar todo el año esos artículos estacionales como sombrillas o paraguas permite que el baúl mantenga su funcionalidad principal.
3. Aprovechá el poder de los organizadores
Al igual que organizamos nuestro hogar con contenedores, cestos o cajas, estas herramientas de orden son igualmente efectivas para el interior del vehículo. Podés usar pequeñas cajitas de plástico para esos elementos sueltos y organizadores más grandes para la cajuela.
4. Organizadores en los asientos de atrás para los pequeños
Además, si tenés niños, una solución brillante es instalar organizadores en los asientos traseros. Estos se cuelgan del respaldo y permiten guardar todo, desde juguetes y libros hasta botellas de agua o material escolar. Esto ayuda a que cada cosa tenga su lugar, evitando que los objetos queden dispersos por el suelo o entre los asientos, manteniendo así el vehículo mucho más ordenado.
5. No dejes huecos sin rellenar
Finalmente, hay un consejo de organización profesional que ataca ese problema de los objetos perdidos. Los mejores expertos en limpieza y organización profesional aconsejan usar rellenos con bolsillos organizadores. Estos se colocan en los laterales de los asientos para tapar los huecos por donde tantas veces se nos cayó el celular o la billetera.
Aplicando estos cinco trucos, tu auto se sentirá tan ordenado y limpio como cualquier otra habitación de tu casa.