El secreto para que tu auto esté impecable: cinco cambios que lo mantendrán siempre limpio

Uno de los mayores desafíos para el orden es la basura que generamos sin darnos cuenta. Muchos conductores pasan largas horas al día en su auto, ya sea viajando a la oficina o moviéndose de un lugar a otro por trabajo. Esto lleva a que muchos coman alguna colación o tomen café de camino al trabajo, y el resultado inevitable es la acumulación de servilletas, envoltorios y vasos.