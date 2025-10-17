Secciones
El Gobierno habilitó la inscripción remota de autos nuevos y la creación del Registro Único Virtual

El decreto 745/2025, publicado en el Boletín Oficial, permite registrar vehículos 0 km nacionales o importados de manera 100% online. La medida se apoya en el decreto de desregulación 70/23 impulsado por Federico Sturzenegger.

Hace 1 Hs

El Gobierno nacional oficializó este viernes la inscripción remota de vehículos nuevos, tanto nacionales como importados, con el objetivo de simplificar el patentamiento y reducir los trámites presenciales.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 745/2025, en el marco del decreto 70/23 de desregulación económica, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El texto crea el Registro Único Virtual (RUV), que permitirá realizar inscripciones iniciales de autos 0 km de forma totalmente digital, cumpliendo con los requisitos legales del Régimen Jurídico del Automotor.

“Esta modalidad permite una mayor y más eficiente interacción con las bases de datos de este y otros organismos públicos”, señala el decreto.

Gracias a la interconexión con sistemas oficiales, el nuevo registro validará automáticamente los controles y certificaciones necesarias, garantizando la seguridad y autenticidad de la información.

Desde el Gobierno explicaron que el RUV responde a los principios de celeridad, economía y eficacia que guían la actual política de desregulación estatal, y remarcaron que la iniciativa también facilita la importación de vehículos por parte de particulares.

