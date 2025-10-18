Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Durante los últimos meses, las automotrices y los concesionarios redoblaron sus esfuerzos para mantener activo el mercado. Con planes de financiamiento más flexibles, bonificaciones especiales y subsidios de fábrica, lograron impulsar las ventas, sobre todo en los modelos de entrada de gama. La disponibilidad de unidades, la relativa estabilidad del tipo de cambio y una leve mejora del crédito permitieron consolidar la recuperación durante la primera parte del año. Hoy, pese a un escenario cambiario más volátil, el mercado sigue mostrando señales de mejora.