Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Comprar un auto 0 kilómetro en la Argentina sigue siendo un desafío considerable, aunque no del todo imposible. En medio de un contexto económico complejo, los consumidores analizan cada detalle antes de invertir, mientras las concesionarias despliegan múltiples estrategias para sostener la demanda. En ese delicado equilibrio entre precios, ingresos y promociones, se define hoy el acceso al vehículo propio.
Durante los últimos meses, las automotrices y los concesionarios redoblaron sus esfuerzos para mantener activo el mercado. Con planes de financiamiento más flexibles, bonificaciones especiales y subsidios de fábrica, lograron impulsar las ventas, sobre todo en los modelos de entrada de gama. La disponibilidad de unidades, la relativa estabilidad del tipo de cambio y una leve mejora del crédito permitieron consolidar la recuperación durante la primera parte del año. Hoy, pese a un escenario cambiario más volátil, el mercado sigue mostrando señales de mejora.
El más accesible
En este contexto, el Renault Kwid, fabricado en Brasil, continúa siendo el vehículo más económico disponible en el país. Según la lista oficial de precios de octubre, las versiones Outsider e Iconic Bitono se comercializan a $23.830.000.
Por su parte, el salario promedio de los trabajadores registrados (RIPTE) asciende a $1.530.297 brutos, es decir, $1.270.146 netos (dato correspondiente a agosto). A partir de estas cifras, se calcula que se necesitan 18,76 sueldos completos para comprar el modelo más barato del mercado argentino.
En otras palabras, un trabajador con un ingreso promedio debería destinar casi dos años de salario neto para adquirir el vehículo, sin contar los gastos adicionales de entrega, patentamiento y mantenimiento inicial.
Un mercado en alza
A pesar del alto costo que implica acceder a un 0 km, las estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) muestran una tendencia positiva en los patentamientos. En septiembre se registraron 55.827 unidades, lo que representa un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en el mismo mes del año anterior.
Durante los primeros nueve meses de 2025 se acumularon 500.089 vehículos patentados, un crecimiento del 60,4% interanual. Según Acara, este repunte se explica por una mejora en la oferta, la llegada de nuevos modelos y una relativa estabilidad cambiaria que permitió concretar operaciones demoradas.
Del total, los autos y comerciales livianos sumaron 473.830 unidades, mientras que los vehículos pesados alcanzaron 17.179.
Las marcas y modelos más elegidos
El ranking de Acara posiciona a Toyota como la marca líder del mercado, con 8.955 unidades patentadas en septiembre, seguida por Volkswagen (7.946), Fiat (6.177), Renault (5.296) y Ford (5.288). Entre las de mayor crecimiento interanual se destacan Renault, con un aumento del 54,7%, y Chevrolet, que duplicó sus ventas respecto de 2024.
En cuanto a modelos, el Toyota Yaris encabezó las ventas del mes con 3.037 unidades, seguido por la Toyota Hilux (2.499), la Ford Ranger (2.211), el Fiat Cronos (2.077) y la Ford Territory (2.008). El Renault Kwid, pese a su bajo precio, se ubicó en el puesto 16, con 1.054 patentamientos.
Las jurisdicciones con mayor cantidad de ventas fueron Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que concentran más de dos tercios del mercado nacional. Mendoza, por su parte, registró 2.406 unidades, un 38% más que un año atrás.
Autos eléctricos en crecimiento
El informe de Acara también resalta el incremento de los vehículos 100% eléctricos, que, aunque aún representan una porción reducida del total, cerraron septiembre con 159 unidades patentadas, un aumento interanual del 130%. En este segmento, Chevrolet lidera con el 65% de las ventas, seguida por Volvo, BYD y Renault, consignó Infobae.