Tensión entre Antonio Banderas y Melanie Griffith antes de la boda de su hija Stella: "¡Demasiado!"

La boda de Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, fue uno de los eventos más esperados del año. El enlace tuvo lugar este sábado en Sardón del Duero, Valladolid, en una ceremonia íntima pero repleta de estrellas. Más de 200 invitados asistieron a la celebración del amor entre Stella y su pareja, Alex Gruszynski, en el majestuoso enclave de la Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio del siglo XII situado en pleno corazón de la Ribera del Duero.