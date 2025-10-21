Tensión entre Antonio Banderas y Melanie Griffith antes de la boda de su hija Stella: "¡Demasiado!"

La boda de Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, fue uno de los eventos más esperados del año. El enlace tuvo lugar este sábado en Sardón del Duero, Valladolid, en una ceremonia íntima pero repleta de estrellas. Más de 200 invitados asistieron a la celebración del amor entre Stella y su pareja, Alex Gruszynski, en el majestuoso enclave de la Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio del siglo XII situado en pleno corazón de la Ribera del Duero.
Aunque el evento se mantuvo en la más estricta privacidad, el domingo se reveló la primera imagen del enlace, publicada por la revista People. En la instantánea, algo borrosa, se puede ver a los recién casados caminando de la mano por los jardines de la finca. Alex lucía un elegante esmoquin negro, mientras que Stella optó por un vestido entallado de encaje, con los hombros al descubierto y el cabello suelto, en una imagen que refleja elegancia y sencillez a partes iguales.
El secretismo fue total: todos los invitados firmaron contratos de confidencialidad y tuvieron que dejar sus teléfonos móviles, que estaban terminantemente prohibidos. Entre los asistentes se encontraban grandes figuras de Hollywood y del cine español como Don Johnson, Demi Moore, Goldie Hawn y Pedro Almodóvar, además de los orgullosos padres de la novia. Melanie Griffith asistió acompañada por su hija Dakota Johnson, mientras que Antonio Banderas acudió junto a su pareja, Nicole Kimpel.
Sin embargo, no todo fue calma antes del gran día. Según ha revelado la prensa estadounidense, especialmente el tabloide National Enquirer, habría existido cierta tensión entre Banderas y Griffith durante los preparativos de la boda. A pesar de mantener una relación cordial desde su separación, las diferencias surgieron por el grado de implicación de la actriz en la organización del enlace.
“Melanie es una persona de naturaleza preocupada”, señalan fuentes cercanas citadas por el medio. “Se involucró tanto que incluso intentó planificar la luna de miel de los novios. A Antonio no le gusta que lo despierten en mitad de la noche porque Melanie tenga una nueva idea sobre lo que funcionaría para la boda”.
De acuerdo con la publicación, la actriz estadounidense habría asumido el rol de “organizadora de bodas de facto”, algo que acabó molestando a todos, incluida su propia hija.
“¡Esto es demasiado para Stella y Antonio!”, afirma la fuente. “Antonio tiene una vida tranquila y pacífica con Nicole, y está intentando que Melanie se calme. Ella no pretende ser pesada, solo quiere que todo sea perfecto para su pequeña. Stella sigue siendo su bebé”.
Pese a los roces, la ceremonia se desarrolló sin incidentes y fue, según los asistentes, una celebración emotiva, elegante y llena de amor. La unión de Stella y Alex marca un nuevo capítulo en la historia familiar de Banderas y Griffith, quienes, a pesar de sus diferencias, compartieron juntos uno de los momentos más importantes de la vida de su hija.