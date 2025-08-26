Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

El actor Miguel Ángel Muñoz fue otro de los colegas que quiso despedirse públicamente de la intérprete. Recordó el impacto que le generó su papel en Yo soy la Juani (2006), la película que marcó el inicio de su carrera. “Me impactó tu trabajo en Yo soy la Juani y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Qué triste día hoy. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos”, expresó.