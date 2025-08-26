Secciones
Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

La actriz madrileña falleció a los 42 años a causa de un cáncer. Antonio Banderas, Pedro Sánchez y numerosos artistas expresaron su dolor y enviaron mensajes de condolencia a la familia.

Hace 1 Hs

El cine español atraviesa horas de profundo dolor tras la repentina muerte de Verónica Echegui, una de las intérpretes más talentosas y queridas de su generación. La actriz falleció este domingo 24 de agosto en Madrid, a los 42 años, como consecuencia de un cáncer que la mantuvo ingresada varios días en el Hospital 12 de Octubre, según confirmaron diversos medios nacionales. La noticia fue comunicada oficialmente por la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales.

Entre las numerosas muestras de afecto y homenajes, destacó el emotivo mensaje de Antonio Banderas. El actor malagueño compartió en Instagram y X una fotografía de Echegui besando el premio Goya y escribió: “Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui. Mi pésame a su familia, amigos”. En sus historias de Instagram, Banderas añadió otra imagen en blanco y negro con un mensaje aún más íntimo: “Nos has dejado demasiado pronto… descansa en paz”.

El presidente español, Pedro Sánchez, también se sumó a las condolencias públicas. “Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para la familia y amigos”, escribió en su cuenta de X.

El actor Miguel Ángel Muñoz fue otro de los colegas que quiso despedirse públicamente de la intérprete. Recordó el impacto que le generó su papel en Yo soy la Juani (2006), la película que marcó el inicio de su carrera. “Me impactó tu trabajo en Yo soy la Juani y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Qué triste día hoy. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos”, expresó.

Una carrera marcada por el talento y la autenticidad

Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, nació el 16 de junio de 1983 en Madrid. Su vínculo con las artes estaba en su propia historia familiar: era descendiente del Premio Nobel de Literatura José Echegaray y del dramaturgo Miguel Echegaray. Ese legado cultural la llevó a formarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), donde desarrolló su vocación interpretativa.

Su salto a la fama llegó en 2006 con Yo soy la Juani, papel que le valió una nominación al Goya como actriz revelación y que la catapultó a la popularidad. Desde entonces, construyó una trayectoria sólida y versátil, participando en cine, televisión y teatro. En 2022, obtuvo el Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem Loba, consolidando también su faceta como directora.

En los últimos meses, Echegui había optado por mantener un perfil discreto, con escasas apariciones públicas y publicaciones en redes sociales. Su último proyecto fue la serie cómica A Muerte, promocionada en junio, que terminó convirtiéndose en su despedida artística.

El vacío en el cine español

La muerte de Verónica Echegui supone un duro golpe para el cine español, que pierde a una de sus figuras más prometedoras y carismáticas. Su legado queda plasmado en cada una de sus interpretaciones y en la huella imborrable que dejó entre sus compañeros de profesión.

El recuerdo de la actriz, marcada por su autenticidad, energía y talento, seguirá vivo en la memoria colectiva de la cultura española.

